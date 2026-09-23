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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734848
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.54

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA)

Ноутбук Lenovo представляет собой мощное и современное устройство, способное удовлетворить потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Во главе его характеристик стоит большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200, обеспечивающий четкое и яркое изображение. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным для переноса. Под капотом скрывается процессор из серии AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 3,3 ГГц, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивает высокую производительность и плавную работу в мультитаскинговых сценариях. Хранение данных осуществляется на SSD-накопителе, обеспечивающем быструю загрузку системы и приложений. Помимо встроенной видеокарты, система не содержит предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора наиболее подходящей платформы для работы. Ноутбук также оснащен сканером отпечатка пальца для дополнительной безопасности и удобства, а наличие подсветки клавиатуры обеспечивает комфортную работу в ночное время. Цветовое решение в виде элегантного серого оттенка придаёт устройству стильный и современный вид. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подходит для большинства пользователей и задач. В совокупности эти характеристики делают этот ноутбук отличным выбором для тех, кто ищет производительность и надёжность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo представляет собой мощное и современное устройство, способное удовлетворить потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Во главе его характеристик стоит большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200, обеспечивающий четкое и яркое изображение. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным для переноса. Под капотом скрывается процессор из серии AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 3,3 ГГц, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивает высокую производительность и плавную работу в мультитаскинговых сценариях. Хранение данных осуществляется на SSD-накопителе, обеспечивающем быструю загрузку системы и приложений. Помимо встроенной видеокарты, система не содержит предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора наиболее подходящей платформы для работы. Ноутбук также оснащен сканером отпечатка пальца для дополнительной безопасности и удобства, а наличие подсветки клавиатуры обеспечивает комфортную работу в ночное время. Цветовое решение в виде элегантного серого оттенка придаёт устройству стильный и современный вид. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подходит для большинства пользователей и задач. В совокупности эти характеристики делают этот ноутбук отличным выбором для тех, кто ищет производительность и надёжность в одном устройстве.
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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