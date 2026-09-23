Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA)
Ноутбук Lenovo представляет собой мощное и современное устройство, способное удовлетворить потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Во главе его характеристик стоит большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200, обеспечивающий четкое и яркое изображение. Корпус ноутбука выполнен из качественного пластика, что делает его легким и удобным для переноса. Под капотом скрывается процессор из серии AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 3,3 ГГц, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивает высокую производительность и плавную работу в мультитаскинговых сценариях. Хранение данных осуществляется на SSD-накопителе, обеспечивающем быструю загрузку системы и приложений. Помимо встроенной видеокарты, система не содержит предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора наиболее подходящей платформы для работы. Ноутбук также оснащен сканером отпечатка пальца для дополнительной безопасности и удобства, а наличие подсветки клавиатуры обеспечивает комфортную работу в ночное время. Цветовое решение в виде элегантного серого оттенка придаёт устройству стильный и современный вид. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подходит для большинства пользователей и задач. В совокупности эти характеристики делают этот ноутбук отличным выбором для тех, кто ищет производительность и надёжность в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MW00AXSA)