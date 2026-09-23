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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734847
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.14

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA)

Ноутбук Lenovo — это современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений, обладая высокими техническими характеристиками и стильным дизайном. Главной особенностью является 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающий четкое и яркое изображение. Корпус выполнен из прочного алюминия, что придает устройству премиальный вид и долговечность. Сердцем устройства является процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц, способный без труда справляться с различными задачами. Оперативная память впечатляющего объема — 32 Гб DDR5, обеспечивающая быструю и плавную работу в многозадачном режиме. Ноутбук оснащен встроенной видеокартой, что позволяет уверенно работать с графическими приложениями и мультимедиа. Объем данных надежно хранится на SSD-накопителе, обеспечивающем высокую скорость доступа к информации и загрузке данных. Кроме того, на клавиатуре есть подсветка, что делает работу комфортной в условиях низкой освещенности. Для обеспечения безопасности данных ноутбук оснащен сканером отпечатков пальцев. Отсутствие предустановленной операционной системы открывает возможность самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС по своему усмотрению. Устройство выполнено в элегантном сером цвете и предназначено для тех, кто ценит баланс между мощностью и мобильностью. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, обеспечивая плавное воспроизведение видео и комфортную работу с текстами. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником как в профессиональной деятельности, так и в повседневных задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений, обладая высокими техническими характеристиками и стильным дизайном. Главной особенностью является 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающий четкое и яркое изображение. Корпус выполнен из прочного алюминия, что придает устройству премиальный вид и долговечность. Сердцем устройства является процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц, способный без труда справляться с различными задачами. Оперативная память впечатляющего объема — 32 Гб DDR5, обеспечивающая быструю и плавную работу в многозадачном режиме. Ноутбук оснащен встроенной видеокартой, что позволяет уверенно работать с графическими приложениями и мультимедиа. Объем данных надежно хранится на SSD-накопителе, обеспечивающем высокую скорость доступа к информации и загрузке данных. Кроме того, на клавиатуре есть подсветка, что делает работу комфортной в условиях низкой освещенности. Для обеспечения безопасности данных ноутбук оснащен сканером отпечатков пальцев. Отсутствие предустановленной операционной системы открывает возможность самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС по своему усмотрению. Устройство выполнено в элегантном сером цвете и предназначено для тех, кто ценит баланс между мощностью и мобильностью. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, обеспечивая плавное воспроизведение видео и комфортную работу с текстами. Этот ноутбук Lenovo станет надежным помощником как в профессиональной деятельности, так и в повседневных задачах.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 32Gb/512Gb SSD серый (21MV00DJSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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