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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G6
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16&quot; IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734844
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G6
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1340P
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.61

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G)

Представляем ваш идеальный выбор для продуктивной работы и мультимедиа - ноутбук Lenovo. Этот ноутбук сочетает в себе мощные характеристики и стильный дизайн, предлагая современное решение для ваших повседневных задач. Начнем с экрана - 16-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и яркое изображение, делая работу с графикой и просмотр видео максимально комфортными. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает плавное воспроизведение видео и достойную производительность при работе с современными приложениями. Ноутбук оснащен процессором серии Intel Core i5, который обеспечивает высокую скорость работы и легкость в выполнении многозадачных операций. Объем оперативной памяти в 8 Гб гарантирует быструю загрузку программ и стабильную работу без торможений. Объем SSD-накопителя в 512 Гб позволяет хранить все необходимые файлы и документы, обеспечивая молниеносный доступ к ним. Этот ноутбук выполнен в корпусе из прочного пластика, который не только легкий, но и надежный в повседневном использовании. Удобная клавиатура с подсветкой позволяет работать в любых условиях освещения, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту личных данных. Работает ноутбук под управлением современной операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя доступ ко всем последним функциям и обновлениям. Встроенная батарея типа Li-Pol обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, что идеально подходит для активного ритма жизни. Этот ноутбук Lenovo - идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, комфорт и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 16 G6
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1340P
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ваш идеальный выбор для продуктивной работы и мультимедиа - ноутбук Lenovo. Этот ноутбук сочетает в себе мощные характеристики и стильный дизайн, предлагая современное решение для ваших повседневных задач. Начнем с экрана - 16-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и яркое изображение, делая работу с графикой и просмотр видео максимально комфортными. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает плавное воспроизведение видео и достойную производительность при работе с современными приложениями. Ноутбук оснащен процессором серии Intel Core i5, который обеспечивает высокую скорость работы и легкость в выполнении многозадачных операций. Объем оперативной памяти в 8 Гб гарантирует быструю загрузку программ и стабильную работу без торможений. Объем SSD-накопителя в 512 Гб позволяет хранить все необходимые файлы и документы, обеспечивая молниеносный доступ к ним. Этот ноутбук выполнен в корпусе из прочного пластика, который не только легкий, но и надежный в повседневном использовании. Удобная клавиатура с подсветкой позволяет работать в любых условиях освещения, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту личных данных. Работает ноутбук под управлением современной операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя доступ ко всем последним функциям и обновлениям. Встроенная батарея типа Li-Pol обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, что идеально подходит для активного ритма жизни. Этот ноутбук Lenovo - идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, комфорт и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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