Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G3 16" IPS Core 5 210H 16Gb/512Gb SSD черный (21TF004RFW)
Представляем ноутбук от известного бренда Lenovo, сочетающий в себе современный дизайн и мощные технические характеристики. Этот ноутбук станет идеальным выбором для широкой аудитории — от студентов и профессионалов до креативных пользователей. Корпус устройства выполнен из прочного и легкого алюминия, что придает ему не только элегантный внешний вид, но и надежность в использовании. Лаконичный черный цвет подчеркивает его стиль и универсальность. Ноутбук оснащен экраном с диагональю 16 дюймов, обеспечивающим яркое и четкое изображение благодаря разрешению 1920x1200 пикселей. Матрица IPS гарантирует отличные углы обзора и высокую цветопередачу, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиа. За производительность отвечает процессор Intel Core i5, предоставляя достаточно мощности для выполнения повседневных задач и работы с ресурсоемкими приложениями. Встроенная видеокарта Intel обеспечивает стабильную графическую производительность. Одним из ключевых преимуществ этого ноутбука является наличие 512 Гб SSD, который обеспечивает высокую скорость загрузки системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения файлов. Удобство работы в темное время суток обеспечивается подсветкой клавиатуры, которая позволяет комфортно печатать в любых условиях освещения. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C, что дает возможность подключать разнообразные устройства и аксессуары, обеспечивая быструю передачу данных и поддержку современных интерфейсов. Важно отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет вам самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для ваших нужд. Этот ноутбук Lenovo способен удовлетворить ваши повседневные потребности, сочетая в себе стиль, надежность и инновации.
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