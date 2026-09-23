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Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
LOQ (Lenovo)
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6&quot; IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734841
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
LOQ (Lenovo)
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK)

Ноутбук Lenovo — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, вы насладитесь яркими и четкими изображениями, благодаря высококачественной IPS-матрице. Легкий и прочный корпус из пластика обеспечивает удобство при переноске и использование в пути. Ноутбук оснащен дискретной видеокартой с объемом видеопамяти в 6 Гб, что обеспечивает высокую производительность в графических задачах и играх. Объем оперативной памяти составляет внушительные 24 Гб DDR5, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при большом количестве одновременно запущенных приложений. Высокоскоростной SSD-накопитель на 512 Гб позволяет хранить все необходимые файлы и программы, обеспечивая быстрый доступ к данным и сокращая время загрузки системы. В качестве операционной системы установлена DOS, что дает возможность пользователю выбрать и установить предпочитаемую систему самостоятельно. Процессор Intel Core i5 последнего поколения обеспечивает отличную производительность и энергоэффективность, делая ноутбук идеальным выбором для повседневных задач и многозадачности. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в условиях низкой освещенности, позволяя работать в любое время суток, а наличие порта USB Type-C обеспечивает удобное подключение к различным современным устройствам и аксессуарам. Этот ноутбук Lenovo — отличное сочетание производительности, стиля и возможностей для пользователей, которые ценят качество и надежность.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
LOQ (Lenovo)
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, вы насладитесь яркими и четкими изображениями, благодаря высококачественной IPS-матрице. Легкий и прочный корпус из пластика обеспечивает удобство при переноске и использование в пути. Ноутбук оснащен дискретной видеокартой с объемом видеопамяти в 6 Гб, что обеспечивает высокую производительность в графических задачах и играх. Объем оперативной памяти составляет внушительные 24 Гб DDR5, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при большом количестве одновременно запущенных приложений. Высокоскоростной SSD-накопитель на 512 Гб позволяет хранить все необходимые файлы и программы, обеспечивая быстрый доступ к данным и сокращая время загрузки системы. В качестве операционной системы установлена DOS, что дает возможность пользователю выбрать и установить предпочитаемую систему самостоятельно. Процессор Intel Core i5 последнего поколения обеспечивает отличную производительность и энергоэффективность, делая ноутбук идеальным выбором для повседневных задач и многозадачности. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в условиях низкой освещенности, позволяя работать в любое время суток, а наличие порта USB Type-C обеспечивает удобное подключение к различным современным устройствам и аксессуарам. Этот ноутбук Lenovo — отличное сочетание производительности, стиля и возможностей для пользователей, которые ценят качество и надежность.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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