Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9 15.6" IPS Core i5 12450HX 24Gb/512Gb SSD, 3050 6Gb серый (83GS00R9RK)
Ноутбук Lenovo — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080, вы насладитесь яркими и четкими изображениями, благодаря высококачественной IPS-матрице. Легкий и прочный корпус из пластика обеспечивает удобство при переноске и использование в пути. Ноутбук оснащен дискретной видеокартой с объемом видеопамяти в 6 Гб, что обеспечивает высокую производительность в графических задачах и играх. Объем оперативной памяти составляет внушительные 24 Гб DDR5, что обеспечивает быструю и плавную работу даже при большом количестве одновременно запущенных приложений. Высокоскоростной SSD-накопитель на 512 Гб позволяет хранить все необходимые файлы и программы, обеспечивая быстрый доступ к данным и сокращая время загрузки системы. В качестве операционной системы установлена DOS, что дает возможность пользователю выбрать и установить предпочитаемую систему самостоятельно. Процессор Intel Core i5 последнего поколения обеспечивает отличную производительность и энергоэффективность, делая ноутбук идеальным выбором для повседневных задач и многозадачности. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в условиях низкой освещенности, позволяя работать в любое время суток, а наличие порта USB Type-C обеспечивает удобное подключение к различным современным устройствам и аксессуарам. Этот ноутбук Lenovo — отличное сочетание производительности, стиля и возможностей для пользователей, которые ценят качество и надежность.
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