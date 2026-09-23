Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN)
Ноутбук Lenovo — это современное и производительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук обладает внушительными характеристиками, которые делают его выделяющимся среди конкурентов. Основой устройства является мощный процессор AMD Ryzen 7 с восемью ядрами, обеспечивающий впечатляющую производительность и быструю обработку данных. Благодаря интегрированному графическому контроллеру AMD Radeon 680M ноутбук справится с графически насыщенными приложениями и даже с играми на средних настройках. Дисплей с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 предлагает четкое и яркое изображение, обеспечивая комфортный просмотр фильмов и работу с графикой. Встроенный кард-ридер упрощает перенос данных, что особенно удобно для фотографов и видеографов. Просторный SSD объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а оперативная память на 16 ГБ гарантирует плавную многозадачность и быстродействие. Ноутбук выполнен из качественных материалов — алюминия и пластика, что придает ему стильный и современный вид, а также прочность. При весе всего 1,7 кг его легко брать с собой куда угодно. Дополнительные функции, такие как сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры, добавляют удобства и безопасности в повседневное использование. Однако устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и возможность установить предпочитаемую ОС. Благодаря поддержке Bluetooth v5.3 вы сможете подключаться к периферийным устройствам быстро и без лишних хлопот. Этот ноутбук Lenovo станет надежным партнером в любых начинаниях, предлагая сочетание мощности и стиля для современных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN)