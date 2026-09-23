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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16&quot; IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734840
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN)

Ноутбук Lenovo — это современное и производительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук обладает внушительными характеристиками, которые делают его выделяющимся среди конкурентов. Основой устройства является мощный процессор AMD Ryzen 7 с восемью ядрами, обеспечивающий впечатляющую производительность и быструю обработку данных. Благодаря интегрированному графическому контроллеру AMD Radeon 680M ноутбук справится с графически насыщенными приложениями и даже с играми на средних настройках. Дисплей с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 предлагает четкое и яркое изображение, обеспечивая комфортный просмотр фильмов и работу с графикой. Встроенный кард-ридер упрощает перенос данных, что особенно удобно для фотографов и видеографов. Просторный SSD объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а оперативная память на 16 ГБ гарантирует плавную многозадачность и быстродействие. Ноутбук выполнен из качественных материалов — алюминия и пластика, что придает ему стильный и современный вид, а также прочность. При весе всего 1,7 кг его легко брать с собой куда угодно. Дополнительные функции, такие как сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры, добавляют удобства и безопасности в повседневное использование. Однако устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и возможность установить предпочитаемую ОС. Благодаря поддержке Bluetooth v5.3 вы сможете подключаться к периферийным устройствам быстро и без лишних хлопот. Этот ноутбук Lenovo станет надежным партнером в любых начинаниях, предлагая сочетание мощности и стиля для современных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS серый Ryzen 7 7735HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MWA0ATIN)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это современное и производительное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук обладает внушительными характеристиками, которые делают его выделяющимся среди конкурентов. Основой устройства является мощный процессор AMD Ryzen 7 с восемью ядрами, обеспечивающий впечатляющую производительность и быструю обработку данных. Благодаря интегрированному графическому контроллеру AMD Radeon 680M ноутбук справится с графически насыщенными приложениями и даже с играми на средних настройках. Дисплей с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 предлагает четкое и яркое изображение, обеспечивая комфортный просмотр фильмов и работу с графикой. Встроенный кард-ридер упрощает перенос данных, что особенно удобно для фотографов и видеографов. Просторный SSD объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а оперативная память на 16 ГБ гарантирует плавную многозадачность и быстродействие. Ноутбук выполнен из качественных материалов — алюминия и пластика, что придает ему стильный и современный вид, а также прочность. При весе всего 1,7 кг его легко брать с собой куда угодно. Дополнительные функции, такие как сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры, добавляют удобства и безопасности в повседневное использование. Однако устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователям свободу выбора и возможность установить предпочитаемую ОС. Благодаря поддержке Bluetooth v5.3 вы сможете подключаться к периферийным устройствам быстро и без лишних хлопот. Этот ноутбук Lenovo станет надежным партнером в любых начинаниях, предлагая сочетание мощности и стиля для современных пользователей.
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Доставка
Отзывы


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