Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14" IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14" IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ)
Ноутбуки Lenovo — это сочетание стиля, производительности и современных технологий. Данная модель обладает 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, который придает устройству элегантный вид и надежность. Внутри скрывается мощный процессор AMD серии Ryzen 5, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, что гарантирует многозадачность и плавную работу даже с ресурсоемкими приложениями. Хранение данных осуществляется на емком SSD-диске объемом 512 Гб, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Ноутбук оснащен встроенной видеокартой, которая обеспечивает достойную графическую производительность для повседневных задач и просмотра мультимедиа. Для вашей безопасности и удобства предусмотрен сканер отпечатка пальца, обеспечивающий быстрый и безопасный доступ к устройству. Поддержка Bluetooth версии 5.1 позволяет подключать беспроводные устройства и аксессуары с максимальной эффективностью. Ноутбук также оснащен литий-полимерным аккумулятором, который обеспечивает долговременную работу без необходимости частой подзарядки. Данная модель поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки наиболее подходящего программного обеспечения под ваши потребности. Этот ноутбук Lenovo — отличный выбор для профессионалов и студентов, ценящих производительность и стиль в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14" IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ)