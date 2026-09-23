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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14" IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14" IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734838
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14" IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ)

Ноутбуки Lenovo — это сочетание стиля, производительности и современных технологий. Данная модель обладает 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, который придает устройству элегантный вид и надежность. Внутри скрывается мощный процессор AMD серии Ryzen 5, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, что гарантирует многозадачность и плавную работу даже с ресурсоемкими приложениями. Хранение данных осуществляется на емком SSD-диске объемом 512 Гб, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Ноутбук оснащен встроенной видеокартой, которая обеспечивает достойную графическую производительность для повседневных задач и просмотра мультимедиа. Для вашей безопасности и удобства предусмотрен сканер отпечатка пальца, обеспечивающий быстрый и безопасный доступ к устройству. Поддержка Bluetooth версии 5.1 позволяет подключать беспроводные устройства и аксессуары с максимальной эффективностью. Ноутбук также оснащен литий-полимерным аккумулятором, который обеспечивает долговременную работу без необходимости частой подзарядки. Данная модель поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки наиболее подходящего программного обеспечения под ваши потребности. Этот ноутбук Lenovo — отличный выбор для профессионалов и студентов, ценящих производительность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14" IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Lenovo — это сочетание стиля, производительности и современных технологий. Данная модель обладает 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, который придает устройству элегантный вид и надежность. Внутри скрывается мощный процессор AMD серии Ryzen 5, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, что гарантирует многозадачность и плавную работу даже с ресурсоемкими приложениями. Хранение данных осуществляется на емком SSD-диске объемом 512 Гб, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Ноутбук оснащен встроенной видеокартой, которая обеспечивает достойную графическую производительность для повседневных задач и просмотра мультимедиа. Для вашей безопасности и удобства предусмотрен сканер отпечатка пальца, обеспечивающий быстрый и безопасный доступ к устройству. Поддержка Bluetooth версии 5.1 позволяет подключать беспроводные устройства и аксессуары с максимальной эффективностью. Ноутбук также оснащен литий-полимерным аккумулятором, который обеспечивает долговременную работу без необходимости частой подзарядки. Данная модель поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки наиболее подходящего программного обеспечения под ваши потребности. Этот ноутбук Lenovo — отличный выбор для профессионалов и студентов, ценящих производительность и стиль в одном устройстве.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G5 14" IPS Ryzen 5 7430U 16GB/512GB SSD черный (21JR005RGQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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