Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA)
Ноутбук Lenovo представляет собой современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря IPS-матрице, которая гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Корпус ноутбука выполнен из прочного алюминия, что придает устройству элегантный и современный внешний вид, а также обеспечивает надежность и долговечность. Дополнительный комфорт при работе в условиях недостаточного освещения обеспечивается благодаря наличию подсветки клавиатуры. Ноутбук оснащен оперативной памятью типа DDR5, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и плавную работу в многозадачном режиме. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что оптимально для выполнения повседневных задач и просмотра мультимедийного контента. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором AMD из серии Ryzen 5 с тактовой частотой 3,3 ГГц. Это гарантирует быструю и эффективную работу даже при выполнении ресурсозатратных приложений. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС в зависимости от личных предпочтений и требований. Этот ноутбук Lenovo является прекрасным выбором для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и функциональности в компактном и надежном устройстве.
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