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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16&quot; IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734834
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.63

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK)

Представляем вашему вниманию ноутбук Lenovo, который является идеальным сочетанием стиля и производительности. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение, создавая комфортные условия для работы и отдыха. Корпус устройства выполнен из высококачественного пластика серого цвета, который придает ноутбуку элегантный и современный вид, а также гарантирует его легкость и портативность. С 16 Гб оперативной памяти DDR5, этот ноутбук способен справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями без задержек. На ноутбук установлена операционная система Windows 11 Pro, которая предоставляет пользователю доступ к многочисленным функциям и возможностям, способствуя увеличению производительности и комфорту работы. Встроенная видеокарта делает этот ноутбук отличным выбором для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD-накопитель, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а частота процессора 2,2 ГГц позволяет выполнять все задачи быстро и эффективно. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает просмотр видео и серфинг в интернете приятными и комфортными. Этот ноутбук Lenovo станет вашим надежным помощником в работе и развлечениях, сочетая мощные технические характеристики с изысканным дизайном и удобством использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию ноутбук Lenovo, который является идеальным сочетанием стиля и производительности. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение, создавая комфортные условия для работы и отдыха. Корпус устройства выполнен из высококачественного пластика серого цвета, который придает ноутбуку элегантный и современный вид, а также гарантирует его легкость и портативность. С 16 Гб оперативной памяти DDR5, этот ноутбук способен справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями без задержек. На ноутбук установлена операционная система Windows 11 Pro, которая предоставляет пользователю доступ к многочисленным функциям и возможностям, способствуя увеличению производительности и комфорту работы. Встроенная видеокарта делает этот ноутбук отличным выбором для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD-накопитель, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а частота процессора 2,2 ГГц позволяет выполнять все задачи быстро и эффективно. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает просмотр видео и серфинг в интернете приятными и комфортными. Этот ноутбук Lenovo станет вашим надежным помощником в работе и развлечениях, сочетая мощные технические характеристики с изысканным дизайном и удобством использования.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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