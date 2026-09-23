Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK)
Представляем вашему вниманию ноутбук Lenovo, который является идеальным сочетанием стиля и производительности. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение, создавая комфортные условия для работы и отдыха. Корпус устройства выполнен из высококачественного пластика серого цвета, который придает ноутбуку элегантный и современный вид, а также гарантирует его легкость и портативность. С 16 Гб оперативной памяти DDR5, этот ноутбук способен справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями без задержек. На ноутбук установлена операционная система Windows 11 Pro, которая предоставляет пользователю доступ к многочисленным функциям и возможностям, способствуя увеличению производительности и комфорту работы. Встроенная видеокарта делает этот ноутбук отличным выбором для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD-накопитель, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а частота процессора 2,2 ГГц позволяет выполнять все задачи быстро и эффективно. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает просмотр видео и серфинг в интернете приятными и комфортными. Этот ноутбук Lenovo станет вашим надежным помощником в работе и развлечениях, сочетая мощные технические характеристики с изысканным дизайном и удобством использования.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10R 16" IPS Core 5 210H 16Gb/1Tb SSD серый (83K50006RK)