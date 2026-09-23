Ноутбук HP ProBook 440 G9 14" IPS Core i5 1235U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (6A2H3EA_16G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G9 14" IPS Core i5 1235U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (6A2H3EA_16G)
Ноутбук HP – оптимальное сочетание производительности и удобства для современных пользователей. Этот стильный серебристый ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с матрицей IPS, обеспечивающей яркие и насыщенные цвета под любым углом обзора, а частота обновления экрана в 60 Гц гарантирует плавное изображение при просмотре видео и работе в различных приложениях. В сердце устройства – мощный процессор с 10 ядрами, работающий на частоте 1,3 ГГц, что позволяет быстро обрабатывать данные и запускать многозадачные приложения. Потрясающая оперативная память объемом 16 Гб DDR4 обеспечивает высокую скорость работы системы и мгновенный отклик на команды пользователя. Ноутбук обзавелся удобной подсветкой клавиатуры, что делает его идеальным для работы в условиях недостаточного освещения. Для дополнительной безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, обеспечивающий надежную защиту ваших данных. Из разъемов имеется порт USB Type-C, что значительно расширяет возможности подключения и передачи данных с высокой скоростью. Стоит отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и самостоятельную установку предпочтительной ОС. Этот ноутбук HP – это надежный компаньон для работы и развлечений, сочетающий в себе элегантный дизайн и современные характеристики.
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