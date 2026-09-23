Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16" IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16" IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652)
Ноутбук Chuwi — это мощное и современное устройство, созданное для пользователей, которым требуется высокая производительность и надежность. Он работает на операционной системе Windows 11 Home, обеспечивая доступ к последним функциям и улучшенной пользовательской среде. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, данный ноутбук предлагает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и реалистичную цветопередачу. Частота обновления 60 Гц позволяет комфортно работать с большинством приложений и мультимедийных файлов. Основой производительности этого устройства является процессор AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 2,1 ГГц и шестью ядрами, который позволяет быстро справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти DDR4, ноутбук Chuwi обеспечивает плавную и стабильную работу во всех условиях и быструю обработку любых задач. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и приложениям, а также значительно ускоряет загрузку операционной системы. Этот ноутбук Chuwi идеально подойдет как для деловой работы, так и для развлечений, предлагая пользователю баланс между производительностью, функциональностью и ценой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 050 руб.10513 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 440 руб.10610 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 760 руб.10690 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 45 210 руб.11303 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 600 руб.11400 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 45 770 руб.11443 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 920 руб.11480 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 920 руб.11480 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 920 руб.11480 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 000 руб.11500 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 46 790 руб.11698 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 46 790 руб.11698 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Chuwi Corebook Plus 16" IPS Ryzen 5 5500U 16Gb, 512Gb SSD Win11 серый (6935768762652)