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Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6" WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6" WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0)

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Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 1
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 2
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 3
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 4
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 5
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 6
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 7
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 8
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 9
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 10
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 11
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 12
Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 1
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 2
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 3
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 4
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 5
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 6
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 7
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 8
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 9
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 10
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 11
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 12
  • Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6&quot; WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734827
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.05

Описание товара Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6" WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0)

Представляем вашему вниманию ноутбук Asus, который объединяет в себе функциональность и стильный дизайн, идеально подходящий для повседневного использования. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS, что гарантирует яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора, идеально подходящие для мультимедийных развлечений и работы с графикой. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение изображения без задержек. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного пластика серого цвета, который придаёт устройству элегантный и современный внешний вид. Также стоит отметить наличие подсветки клавиатуры, что значительно облегчит работу в условиях низкой освещенности. Под капотом ноутбук оснащен мощным процессором Intel с тактовой частотой 1,4 ГГц, который в сочетании с новейшей оперативной памятью DDR5 обеспечивает быстрый и плавный запуск приложений. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель объемом 512 Гб, который гарантирует быстрое чтение и запись информации, а также обеспечивает достаточное пространство для хранения ваших файлов и программ. Устройство поставляется с операционной системой DOS, что даёт пользователям возможность самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему. Этот ноутбук Asus - это идеальное сочетание производительности, надежности и современного дизайна, которое обеспечит вам комфортную работу как дома, так и в офисе.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6" WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию ноутбук Asus, который объединяет в себе функциональность и стильный дизайн, идеально подходящий для повседневного использования. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS, что гарантирует яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора, идеально подходящие для мультимедийных развлечений и работы с графикой. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение изображения без задержек. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного пластика серого цвета, который придаёт устройству элегантный и современный внешний вид. Также стоит отметить наличие подсветки клавиатуры, что значительно облегчит работу в условиях низкой освещенности. Под капотом ноутбук оснащен мощным процессором Intel с тактовой частотой 1,4 ГГц, который в сочетании с новейшей оперативной памятью DDR5 обеспечивает быстрый и плавный запуск приложений. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель объемом 512 Гб, который гарантирует быстрое чтение и запись информации, а также обеспечивает достаточное пространство для хранения ваших файлов и программ. Устройство поставляется с операционной системой DOS, что даёт пользователям возможность самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему. Этот ноутбук Asus - это идеальное сочетание производительности, надежности и современного дизайна, которое обеспечит вам комфортную работу как дома, так и в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus B1503CVA-S77694 15.6" WVA серый Core i5 120U 16Gb, 512Gb SSD серый (90NX0801-M08RR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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