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Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00)

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Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 1
Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 2
Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 3
Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 4
Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 5
Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 6
Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 7
Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 8
Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 1
  • Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 2
  • Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 3
  • Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 4
  • Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 5
  • Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 6
  • Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 7
  • Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 8
  • Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6&quot; IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734826
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.56

Описание товара Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00)

Ноутбук Asus – это идеальное сочетание стиля и функциональности для работы и развлечений. Данный ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS. Такое решение позволяет защитить ваши глаза от перенапряжения и делает просмотр видео и работу с документами максимально комфортными. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного пластика, а его серебристый цвет придаёт устройству современный и элегантный вид. Под крышкой скрывается мощный процессор Intel Core i3 с шестью ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, что обеспечивает стабильную и быструю работу системы. Тип оперативной памяти DDR4 гарантирует плавность выполнения многих задач одновременно. Для подключения периферийных устройств предусмотрен один порт USB 2.0. Это позволяет подключить необходимые аксессуары без дополнительной суеты. Обновление экрана с частотой 60 Гц обеспечивает плавное отображение движения, что особенно важно для просмотра видео и игр. Ноутбук Asus поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю свободу выбора устанавливаемого программного обеспечения. Этот вариант подойдет тем, кто предпочитает самостоятельно управлять настройками и устанавливать наиболее подходящую операционную систему по своему усмотрению. Будь то работа в офисе, учеба или отдых дома, ноутбук Asus станет надежным помощником в любой задаче.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus – это идеальное сочетание стиля и функциональности для работы и развлечений. Данный ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS. Такое решение позволяет защитить ваши глаза от перенапряжения и делает просмотр видео и работу с документами максимально комфортными. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного пластика, а его серебристый цвет придаёт устройству современный и элегантный вид. Под крышкой скрывается мощный процессор Intel Core i3 с шестью ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, что обеспечивает стабильную и быструю работу системы. Тип оперативной памяти DDR4 гарантирует плавность выполнения многих задач одновременно. Для подключения периферийных устройств предусмотрен один порт USB 2.0. Это позволяет подключить необходимые аксессуары без дополнительной суеты. Обновление экрана с частотой 60 Гц обеспечивает плавное отображение движения, что особенно важно для просмотра видео и игр. Ноутбук Asus поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю свободу выбора устанавливаемого программного обеспечения. Этот вариант подойдет тем, кто предпочитает самостоятельно управлять настройками и устанавливать наиболее подходящую операционную систему по своему усмотрению. Будь то работа в офисе, учеба или отдых дома, ноутбук Asus станет надежным помощником в любой задаче.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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