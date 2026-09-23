Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus X1504VA-BQ2684 15.6" IPS Core i3 1315U 16Gb,512Gb SSD серебристый (90NB10J2-M04A00)
Ноутбук Asus – это идеальное сочетание стиля и функциональности для работы и развлечений. Данный ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря матрице IPS. Такое решение позволяет защитить ваши глаза от перенапряжения и делает просмотр видео и работу с документами максимально комфортными. Корпус ноутбука выполнен из высококачественного пластика, а его серебристый цвет придаёт устройству современный и элегантный вид. Под крышкой скрывается мощный процессор Intel Core i3 с шестью ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, что обеспечивает стабильную и быструю работу системы. Тип оперативной памяти DDR4 гарантирует плавность выполнения многих задач одновременно. Для подключения периферийных устройств предусмотрен один порт USB 2.0. Это позволяет подключить необходимые аксессуары без дополнительной суеты. Обновление экрана с частотой 60 Гц обеспечивает плавное отображение движения, что особенно важно для просмотра видео и игр. Ноутбук Asus поставляется без предустановленной операционной системы, что предоставляет пользователю свободу выбора устанавливаемого программного обеспечения. Этот вариант подойдет тем, кто предпочитает самостоятельно управлять настройками и устанавливать наиболее подходящую операционную систему по своему усмотрению. Будь то работа в офисе, учеба или отдых дома, ноутбук Asus станет надежным помощником в любой задаче.
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