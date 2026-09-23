Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001)
Представляем вашему вниманию стильный и мощный ноутбук Acer, выполненный в изысканном красном цвете. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 165 Гц, что гарантирует плавность в отображении динамичных сцен и игр. Под капотом ноутбука располагается мощный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,1 ГГц и 8 ядрами, обеспечивая высокую производительность и многозадачность. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, этот ноутбук готов к любым сложным задачам и современным приложениям. Для хранения данных предусмотрен SSD накопитель объемом 512 Гб, который не только позволяет хранить большие объемы данных, но и способствует быстрой загрузке системы и приложений. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора в установке программного обеспечения по своему усмотрению. Acer продолжает радовать своих пользователей надежностью и качеством, предлагая современное устройство, которое подходит как для работы, так и для развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001)