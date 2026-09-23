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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001)

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Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro Lite NL16
Операционная система
без ОС
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16&quot; IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734823
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite NL16
Операционная система
без ОС
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
3.02

Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001)

Представляем вашему вниманию стильный и мощный ноутбук Acer, выполненный в изысканном красном цвете. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 165 Гц, что гарантирует плавность в отображении динамичных сцен и игр. Под капотом ноутбука располагается мощный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,1 ГГц и 8 ядрами, обеспечивая высокую производительность и многозадачность. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, этот ноутбук готов к любым сложным задачам и современным приложениям. Для хранения данных предусмотрен SSD накопитель объемом 512 Гб, который не только позволяет хранить большие объемы данных, но и способствует быстрой загрузке системы и приложений. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора в установке программного обеспечения по своему усмотрению. Acer продолжает радовать своих пользователей надежностью и качеством, предлагая современное устройство, которое подходит как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite NL16
Операционная система
без ОС
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию стильный и мощный ноутбук Acer, выполненный в изысканном красном цвете. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение с широкими углами обзора. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 165 Гц, что гарантирует плавность в отображении динамичных сцен и игр. Под капотом ноутбука располагается мощный процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 2,1 ГГц и 8 ядрами, обеспечивая высокую производительность и многозадачность. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, этот ноутбук готов к любым сложным задачам и современным приложениям. Для хранения данных предусмотрен SSD накопитель объемом 512 Гб, который не только позволяет хранить большие объемы данных, но и способствует быстрой загрузке системы и приложений. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора в установке программного обеспечения по своему усмотрению. Acer продолжает радовать своих пользователей надежностью и качеством, предлагая современное устройство, которое подходит как для работы, так и для развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-549B 16" IPS Core i5 13420H 16Gb, 512Gb SSD, 4050 6Gb красный (NH.D29ER.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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