Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6" IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6" IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001)
Ноутбук Acer — это идеальное сочетание мощности, стиля и удобства использования. Элегантный черный корпус подчеркивает современный дизайн этого устройства, делая его подходящим для работы и развлечений. С диагональю экрана 15,6 дюйма и частотой обновления 144 Гц, вы получите четкое и плавное изображение, идеально подходящее для просмотра фильмов и игр. Основой производительности ноутбука является процессор от Intel, обеспечивающий отличную скорость и надежность при выполнении любых задач. Оперативная память типа DDR4 обеспечивает высокую пропускную способность, улучшая многозадачность и время отклика системы. Дискретная видеокарта с объемом видеопамяти 6 Гб делает этот ноутбук отличным выбором для геймеров и профессионалов, работающих с графическими приложениями. Хранение данных осуществляется на быстром SSD объемом 512 Гб, что гарантирует мгновенный доступ к файлам и приложениям. Благодаря установленной операционной системе Windows 11 Home, пользователи смогут насладиться современным интерфейсом и улучшенной функциональностью. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство работы в условиях недостаточного освещения. Ноутбук имеет широкий выбор портов, включая один порт USB 2.0 и два порта USB Type-C, что расширяет возможности подключения и обмена данными. Этот ноутбук Acer представляет собой надежное и высокопроизводительное устройство, готовое удовлетворить все ваши цифровые потребности.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-58A8 15.6" IPS Core i5-12450H 16Gb, 512Gb SSD, 3050 6Gb Win11 черный (NH.QX6SA.001)