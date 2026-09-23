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Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6" FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6" FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G)

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Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 1
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 2
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 3
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 4
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 5
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 6
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 7
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 8
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 9
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 10
Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Extensa 15
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 1
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 2
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 3
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 4
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 5
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 6
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 7
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 8
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 9
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 10
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6&quot; FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734816
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6" FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G)

Ноутбук Acer — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для повседневного использования, учебы и офисных задач. Оснащенный графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics и встроенной видеокартой, этот ноутбук обеспечивает достойный уровень графической производительности для работы с мультимедиа и легких игр. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук предлагает четкое и яркое изображение. Экран с матрицей типа TN делает его отличным выбором для просмотра фильмов и работы с документами. Ноутбук Acer работает на базе процессора Intel Core i5, что гарантирует высокую производительность и быстродействие в выполнении разнообразных задач. Для хранения данных используется SSD-диск, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений. Устройство оборудовано всеми необходимыми интерфейсами: одним портом USB 2.0 и двумя портами USB 3.0 для подключения периферийных устройств и передачи данных. Отсутствие оптического привода компенсируется наличием встроенного сетевого адаптера со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/сек, обеспечивая быстрый и стабильный доступ в интернет. Ноутбук Acer — это идеальное сочетание функциональности, производительности и современного дизайна, удовлетворяющее потребности как офисных работников, так и студентов.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6" FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa 15
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1135G7
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для повседневного использования, учебы и офисных задач. Оснащенный графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics и встроенной видеокартой, этот ноутбук обеспечивает достойный уровень графической производительности для работы с мультимедиа и легких игр. С диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук предлагает четкое и яркое изображение. Экран с матрицей типа TN делает его отличным выбором для просмотра фильмов и работы с документами. Ноутбук Acer работает на базе процессора Intel Core i5, что гарантирует высокую производительность и быстродействие в выполнении разнообразных задач. Для хранения данных используется SSD-диск, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений. Устройство оборудовано всеми необходимыми интерфейсами: одним портом USB 2.0 и двумя портами USB 3.0 для подключения периферийных устройств и передачи данных. Отсутствие оптического привода компенсируется наличием встроенного сетевого адаптера со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/сек, обеспечивая быстрый и стабильный доступ в интернет. Ноутбук Acer — это идеальное сочетание функциональности, производительности и современного дизайна, удовлетворяющее потребности как офисных работников, так и студентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Extensa EX215-54-510N 15.6" FHD Core i5 1135G7 16Gb, 512Gb SSD черный (NX.EGJER.006_16G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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