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Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6" IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6" IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001)

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Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6&quot; IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734814
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6" IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001)

Ноутбук Acer — это стильное и надежное устройство в элегантном серебристом корпусе, созданное, чтобы удовлетворить потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Основные характеристики включают в себя 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080, который предлагает четкие и яркие изображения благодаря матрице IPS. Это делает просмотр фильмов, работу с документами и интернет-серфинг настоящим удовольствием. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и анимаций. Внутри ноутбука установлен мощный процессор Intel N Series с восемью ядрами и тактовой частотой 1,9 ГГц, обеспечивающий высокий уровень производительности при многозадачной работе. Современная оперативная память DDR5 объемом 8 Гб гарантирует быструю и эффективную работу приложений и улучшенную обработку данных. Для хранения важной информации предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений, а также надежное хранение данных. Этот ноутбук прекрасно подходит для работы, обучения и развлечений, предлагая оптимальное сочетание производительности и удобства использования в легком и компактном формате. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и современные технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6" IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer — это стильное и надежное устройство в элегантном серебристом корпусе, созданное, чтобы удовлетворить потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Основные характеристики включают в себя 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080, который предлагает четкие и яркие изображения благодаря матрице IPS. Это делает просмотр фильмов, работу с документами и интернет-серфинг настоящим удовольствием. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение видео и анимаций. Внутри ноутбука установлен мощный процессор Intel N Series с восемью ядрами и тактовой частотой 1,9 ГГц, обеспечивающий высокий уровень производительности при многозадачной работе. Современная оперативная память DDR5 объемом 8 Гб гарантирует быструю и эффективную работу приложений и улучшенную обработку данных. Для хранения важной информации предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений, а также надежное хранение данных. Этот ноутбук прекрасно подходит для работы, обучения и развлечений, предлагая оптимальное сочетание производительности и удобства использования в легком и компактном формате. Это отличный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и современные технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire AL15-33P-3809 15.6" IPS Core 3 N355 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.D2MEM.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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