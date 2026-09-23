Various Artists - The Beatles In Jazz (3596973992765 ) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Beatles In Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 734812
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973992765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Beatles In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gene Chandler – Eleanor Rigby, Terry Callier – And I Love Her, Anne Ducros – Blackbird, Baptiste Trotignon – Julia, Jimmy Scott – Jealous, Sylvain Luc – Yesterday, Manuel Rocheman & Nadine Bellombre Feat. Patrick Desvaux – Come Together, Muriel Zoe – I Should Have Known Better, Chris Connor – A Hard Day's Night, Bir?li Lagr?ne – Something, Solveig Slettahjell – Because, Stefano Bollani – Norwegian Wood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - The Beatles In Jazz (3596973992765 ) виниловая пластинка
Песни самой известной в мире группы органично нашли своё место на джазовой сцене, что впечатляюще демонстрирует этот сборник «The Beatles In Jazz». Он включает дюжину джазовых кавер-версий известных песен The Beatles, таких как Eleanor Rigby, Blackbird, Yesterday, Come Together, A Hard Day's Night и других. Среди тех, кто создал эти интерпретации, — джазовые музыканты Батист Тротиньон, Сильвен Люк, Джин Чандлер, Крис Коннор, Терри Каллье, Стефано Боллани и др.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973992765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Beatles In Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gene Chandler – Eleanor Rigby, Terry Callier – And I Love Her, Anne Ducros – Blackbird, Baptiste Trotignon – Julia, Jimmy Scott – Jealous, Sylvain Luc – Yesterday, Manuel Rocheman & Nadine Bellombre Feat. Patrick Desvaux – Come Together, Muriel Zoe – I Should Have Known Better, Chris Connor – A Hard Day's Night, Bir?li Lagr?ne – Something, Solveig Slettahjell – Because, Stefano Bollani – Norwegian Wood
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Песни самой известной в мире группы органично нашли своё место на джазовой сцене, что впечатляюще демонстрирует этот сборник «The Beatles In Jazz». Он включает дюжину джазовых кавер-версий известных песен The Beatles, таких как Eleanor Rigby, Blackbird, Yesterday, Come Together, A Hard Day's Night и других. Среди тех, кто создал эти интерпретации, — джазовые музыканты Батист Тротиньон, Сильвен Люк, Джин Чандлер, Крис Коннор, Терри Каллье, Стефано Боллани и др.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - The Beatles In Jazz (3596973992765 ) виниловая пластинка - стоимость товара 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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