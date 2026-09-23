Louis Armstrong - When You're Smiling (Music Legends) (3596974241763 ) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
When You're Smiling
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734797
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974241763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
When You're Smiling
Жанр
Jazz
Трек-лист
C'est Si Bon, When You're Smilling (The Whole World Smile With You), Basin Street Blues, Nobody Knows The Trouble I've Seen, When The Saints Go Marching In, Body And Soul, La Vie En Rose, Go Down, Moses, Do You Know What It Means To Miss New-Orleans?, Blues For Yesterday, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, On The Sunny The Street
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Music Legends (6)
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Louis Armstrong - When You're Smiling (Music Legends) (3596974241763 ) виниловая пластинка
Сборник Луи Армстронга, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends", включает в себя знаковые композиции «короля джаза». Издание на виниле. Луи Армстронг оказал влияние почти на всех последующих трубачей. Музыкальные корни Армстронга лежат в новоорлеанском джазе. Он сыграл решающую роль в развитии этого стиля, отойдя от коллективной импровизации к ярко выраженному соло, тем самым утвердив звезду-солиста в джазе.
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974241763]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
When You're Smiling
Жанр
Jazz
Трек-лист
C'est Si Bon, When You're Smilling (The Whole World Smile With You), Basin Street Blues, Nobody Knows The Trouble I've Seen, When The Saints Go Marching In, Body And Soul, La Vie En Rose, Go Down, Moses, Do You Know What It Means To Miss New-Orleans?, Blues For Yesterday, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, On The Sunny The Street
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Music Legends (6)
Страна производитель
Франция
Сборник Луи Армстронга, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends", включает в себя знаковые композиции «короля джаза». Издание на виниле. Луи Армстронг оказал влияние почти на всех последующих трубачей. Музыкальные корни Армстронга лежат в новоорлеанском джазе. Он сыграл решающую роль в развитии этого стиля, отойдя от коллективной импровизации к ярко выраженному соло, тем самым утвердив звезду-солиста в джазе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Louis Armstrong - When You're Smiling (Music Legends) (3596974241763 ) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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