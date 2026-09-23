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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Gaming A18 PRO
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
239 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734795
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Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1Tb, RTX5080 16Gb Black
**Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ! Высокопроизводительное устройство обеспечит плавную работу даже самых требовательных игр.
**Основные характеристики:**
* **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц — справится с многозадачностью и требовательными приложениями.
* **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой работы системы.
* **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений.
* **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая производительность в играх.
* **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены.
* **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт при игре.
**Дополнительные преимущества:**
* русская раскладка клавиатуры с цифровым блоком — удобство при работе и играх;
* сетевой интерфейс RJ-45 — стабильное проводное подключение к сети;
* лёгкий и стильный корпус — вес всего 2,9 кг, цвет — чёрный.
Ноутбук не оснащён предустановленной операционной системой — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.
С Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ ваши игровые сессии станут ещё более захватывающими!
**Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ — мощь и стиль для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ! Высокопроизводительное устройство обеспечит плавную работу даже самых требовательных игр.
**Основные характеристики:**
* **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц — справится с многозадачностью и требовательными приложениями.
* **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой работы системы.
* **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений.
* **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая производительность в играх.
* **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены.
* **Матовая поверхность экрана** — минимизирует блики и отражения, обеспечивая комфорт при игре.
**Дополнительные преимущества:**
* русская раскладка клавиатуры с цифровым блоком — удобство при работе и играх;
* сетевой интерфейс RJ-45 — стабильное проводное подключение к сети;
* лёгкий и стильный корпус — вес всего 2,9 кг, цвет — чёрный.
Ноутбук не оснащён предустановленной операционной системой — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.
С Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ ваши игровые сессии станут ещё более захватывающими!
Ноутбук Gigabyte Gaming A18 PRO DYJ 18" Core 7 240H 32Gb, SSD 1Tb, RTX5080 16Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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