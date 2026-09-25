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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black

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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6&quot; Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734793
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black

Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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