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Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6" Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6" Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver

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Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6&quot; Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734791
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х7
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6" Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver

Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6" Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6" Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook Go 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6" Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-WH56 15.6" Ryzen 5 7520U 16Gb, SSD 512Gb Win11 Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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