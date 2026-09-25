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Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc без ОС green WiFi BT Cam (53014QLD) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc без ОС green WiFi BT Cam (53014QLD)

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Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 8
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 9
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 10
Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 10
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 14.2&quot; Core Ultra 7 155H 16Gb, SSD 1Tb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 090 руб. 
Начислим 1522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734790
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Загружаем...
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Загружаем...
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Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc без ОС green WiFi BT Cam (53014QLD)
95 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.04

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc без ОС green WiFi BT Cam (53014QLD)

Ноутбук Huawei — это стильное и мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество и производительность. Он обладает современным дизайном и выполнен в элегантном зеленом цвете, который подчеркнет вашу индивидуальность. Главной особенностью этого ноутбука является его экран. С диагональю 14 дюймов и разрешением 2880x1920, он обеспечивает невероятную четкость и детализацию изображения. Тип матрицы OLED гарантирует насыщенные цвета и глубокий черный, а частота обновления экрана 120 Гц делает картинку плавной и комфортной для глаз. Сенсорный экран позволяет легко управлять ноутбуком, обеспечивая дополнительное удобство при работе и развлечениях. Под капотом этого ноутбука находится процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами, который обеспечивает высокую скорость работы и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR5, что позволяет держать в памяти множество приложений одновременно без потери производительности. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 1024 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к вашим файлам и приложениям. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя вам свободу выбора программного обеспечения. Huawei предлагает мощное и современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc без ОС green WiFi BT Cam (53014QLD)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Huawei — это стильное и мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество и производительность. Он обладает современным дизайном и выполнен в элегантном зеленом цвете, который подчеркнет вашу индивидуальность. Главной особенностью этого ноутбука является его экран. С диагональю 14 дюймов и разрешением 2880x1920, он обеспечивает невероятную четкость и детализацию изображения. Тип матрицы OLED гарантирует насыщенные цвета и глубокий черный, а частота обновления экрана 120 Гц делает картинку плавной и комфортной для глаз. Сенсорный экран позволяет легко управлять ноутбуком, обеспечивая дополнительное удобство при работе и развлечениях. Под капотом этого ноутбука находится процессор Intel Core Ultra 7 с 16 ядрами, который обеспечивает высокую скорость работы и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR5, что позволяет держать в памяти множество приложений одновременно без потери производительности. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 1024 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к вашим файлам и приложениям. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя вам свободу выбора программного обеспечения. Huawei предлагает мощное и современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc без ОС green WiFi BT Cam (53014QLD) - по цене 95090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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