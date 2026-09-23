Top.Mail.Ru
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 1
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 2
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 3
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 4
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 5
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 6
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 7
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 8
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 9
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 10
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 11
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 12
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 13
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 14
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 4 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
от 20 до 30 мин.
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 1
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 2
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 3
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 4
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 5
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 6
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 7
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 8
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 9
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 10
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 11
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 12
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 13
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 14
  • Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734786
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 4 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
картон, пластик
Среднее время игры, в минутах
от 20 до 30 мин.
Комплектация
игровой холм с морковкой; 16 фигурок зайцев четырех цветов; 48 карточек-действий; правила игры.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х27х11
Вес, кг.
1

Описание товара Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558

Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558

Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 4 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
картон, пластик
Среднее время игры, в минутах
от 20 до 30 мин.
Комплектация
игровой холм с морковкой; 16 фигурок зайцев четырех цветов; 48 карточек-действий; правила игры.
Страна производитель
Германия
Описание
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...