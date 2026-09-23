Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558
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Характеристики
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 4 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
от 20 до 30 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734786
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Характеристики
Бренд
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 4 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
картон, пластик
Среднее время игры, в минутах
от 20 до 30 мин.
Комплектация
игровой холм с морковкой; 16 фигурок зайцев четырех цветов; 48 карточек-действий; правила игры.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х27х11
Вес, кг.
1
Описание товара Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558
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Бренд
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 4 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
картон, пластик
Среднее время игры, в минутах
от 20 до 30 мин.
Комплектация
игровой холм с морковкой; 16 фигурок зайцев четырех цветов; 48 карточек-действий; правила игры.
Страна производитель
Германия
Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558
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Настольная игра Ravensburger Funny Bunny (Выдерни морковку) правила по QRкоду 210732/21558 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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