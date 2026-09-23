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Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор XXL 22416 купить с доставкой в Москве
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Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор XXL 22416

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Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор XXL&quot; 22416 - фото 1
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор XXL&quot; 22416 - фото 2
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор XXL&quot; 22416 - фото 3
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор XXL&quot; 22416 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор XXL&quot; 22416 - фото 1
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор XXL&quot; 22416 - фото 2
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор XXL&quot; 22416 - фото 3
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Стартовый набор XXL&quot; 22416 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734784
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
п
Комплектация
инструкция, буклет со схемами сборки, буклет с заданиями, 4 основных площадки, 2 дополнительных площадки, 6 шариков, 40 больших вертикальных блоков, 12 маленьких вертикальных блоков, 21 блок с поворотом, 3 блока перекресток, 2 блока 2-в-1, 1 блок 3-в-1, 1 блок с воронкой, 1 блок с запуском, 1 блок с магнитной пушкой, 3 длинных пластиковых трека, 6 средних пластиковых треков, 9 коротких пластиковых треков, 1 финишная линия, 4 стандартных блока, вставки для блоков: 2 переключателя, 2 вставки ловуш
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
34х34х18
Вес, кг.
4

Описание товара Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор XXL 22416

Познаем мир через опыты и эксперименты! Стартовый игровой набор Гравитракс содержит более 240 предметов и конструктивных элементов - всё, что нужно для создания гоночных трасс. В игре взрослые и дети будут изучать, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов. При помощи системы треков GraviTrax ты сможешь построить собственные конструкции, свободно пользуясь строительными блоками. Различные дополнительные детали позволяют увеличивать систему треков, продлевая радость игры до бесконечности! В апреле 2021 года кинетический конструктор GraviTrax от Ravensburger был признан победителем премии «Золотой Медвежонок-2020» в номинации «Лучшие игры и игрушки». Ведущие специалисты из сферы семьи и детства оценили качество, безопасность и пользу игры для детского развития. Отличный подарок для ребенка на 1 сентября, день рождения, новый год или просто так - простимулировать интерес к наукам через увлекательную игру.

Отзывы о товаре Конструктор Ravensburger GraviTrax Стартовый набор XXL 22416




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Материал
п
Комплектация
инструкция, буклет со схемами сборки, буклет с заданиями, 4 основных площадки, 2 дополнительных площадки, 6 шариков, 40 больших вертикальных блоков, 12 маленьких вертикальных блоков, 21 блок с поворотом, 3 блока перекресток, 2 блока 2-в-1, 1 блок 3-в-1, 1 блок с воронкой, 1 блок с запуском, 1 блок с магнитной пушкой, 3 длинных пластиковых трека, 6 средних пластиковых треков, 9 коротких пластиковых треков, 1 финишная линия, 4 стандартных блока, вставки для блоков: 2 переключателя, 2 вставки ловуш
Страна производитель
Германия
Описание
Познаем мир через опыты и эксперименты! Стартовый игровой набор Гравитракс содержит более 240 предметов и конструктивных элементов - всё, что нужно для создания гоночных трасс. В игре взрослые и дети будут изучать, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов. При помощи системы треков GraviTrax ты сможешь построить собственные конструкции, свободно пользуясь строительными блоками. Различные дополнительные детали позволяют увеличивать систему треков, продлевая радость игры до бесконечности! В апреле 2021 года кинетический конструктор GraviTrax от Ravensburger был признан победителем премии «Золотой Медвежонок-2020» в номинации «Лучшие игры и игрушки». Ведущие специалисты из сферы семьи и детства оценили качество, безопасность и пользу игры для детского развития. Отличный подарок для ребенка на 1 сентября, день рождения, новый год или просто так - простимулировать интерес к наукам через увлекательную игру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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