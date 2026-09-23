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Конструктор Ravensburger GraviTrax Дополнительный набор к трассе 22414 купить с доставкой в Москве
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Конструктор Ravensburger GraviTrax Дополнительный набор к трассе 22414

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Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 1
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 2
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 3
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 4
Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип игры
конструктор
Количество деталей
44 шт.
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 1
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 2
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 3
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 4
  • Конструктор Ravensburger &quot;GraviTrax Дополнительный набор к трассе&quot; 22414 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734782
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип игры
конструктор
Материал
пластик
Количество деталей
44 шт.
Комплектация
16 толстых строительных блоков, 8 тонких строительных блоков, 7 поворотов, 1 перекресток, 1 длинный трек, 2 средних трека, 3 коротких трека, 6 шариков, 1 иллюстрированное руководство пользователя.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х35х6
Вес, г.
700

Описание товара Конструктор Ravensburger GraviTrax Дополнительный набор к трассе 22414

Кинетический конструктор GraviTrax - инновационная игрушка, с которой можно изучить, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов. Дополнительный набор к конструктору Ravensburger GraviTrax «Трасса» (Extension Trax) добавит разнообразия вашей трассе и расширит знания о свойствах гравитации. РЕЛЬСЫ: Больше рельсов для еще больших возможностей игры и сборки! Этот дополнительный набор с множеством строительных блоков, изгибов и дополнительных рельс позволяет разнообразить трассы GraviTrax. В комплект входит: 6 шариков. Его можно использовать только в сочетании со Стартовым набором GraviTrax, а затем комбинировать его со всеми сериями GraviTrax. Откройте для себя широкий выбор дополнительных наборов и элементов, чтобы обогатить свои трассы и создать неограниченное количество различных комбинаций.

Отзывы о товаре Конструктор Ravensburger GraviTrax Дополнительный набор к трассе 22414




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип игры
конструктор
Материал
пластик
Количество деталей
44 шт.
Комплектация
16 толстых строительных блоков, 8 тонких строительных блоков, 7 поворотов, 1 перекресток, 1 длинный трек, 2 средних трека, 3 коротких трека, 6 шариков, 1 иллюстрированное руководство пользователя.
Страна производитель
Германия
Описание
Кинетический конструктор GraviTrax - инновационная игрушка, с которой можно изучить, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов. Дополнительный набор к конструктору Ravensburger GraviTrax «Трасса» (Extension Trax) добавит разнообразия вашей трассе и расширит знания о свойствах гравитации. РЕЛЬСЫ: Больше рельсов для еще больших возможностей игры и сборки! Этот дополнительный набор с множеством строительных блоков, изгибов и дополнительных рельс позволяет разнообразить трассы GraviTrax. В комплект входит: 6 шариков. Его можно использовать только в сочетании со Стартовым набором GraviTrax, а затем комбинировать его со всеми сериями GraviTrax. Откройте для себя широкий выбор дополнительных наборов и элементов, чтобы обогатить свои трассы и создать неограниченное количество различных комбинаций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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