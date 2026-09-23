Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black
Этот ноутбук Asus впечатляет мощным 10-ядерным процессором с частотой 2,5 ГГц — идеально для работы, творчества и развлечений. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 144 Гц подарит плавную и яркую картинку — оценят и геймеры, и те, кто много работает с графикой. 8 Гб видеопамяти раскрывают новые возможности для ресурсоёмких задач. Современная оперативная память DDR5 в сочетании с быстрым SSD-накопителем обеспечит быструю загрузку и работу без задержек. Подсветка клавиатуры делает ночную работу по-настоящему комфортной. Прочный корпус из пластика в стильном чёрном цвете смотрится лаконично и современно. Несмотря на большой экран, устройство весит всего 1,95 кг — удобно брать с собой, куда бы вы ни направлялись.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black