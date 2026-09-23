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Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black

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Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 1
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 2
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 3
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 4
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 5
Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 6
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus V16 Special
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 1
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 2
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 3
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 4
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 5
  • Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16&quot; 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 530 руб. 
Начислим 2377 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734779
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black
148 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus V16 Special
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black

Этот ноутбук Asus впечатляет мощным 10-ядерным процессором с частотой 2,5 ГГц — идеально для работы, творчества и развлечений. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 144 Гц подарит плавную и яркую картинку — оценят и геймеры, и те, кто много работает с графикой. 8 Гб видеопамяти раскрывают новые возможности для ресурсоёмких задач. Современная оперативная память DDR5 в сочетании с быстрым SSD-накопителем обеспечит быструю загрузку и работу без задержек. Подсветка клавиатуры делает ночную работу по-настоящему комфортной. Прочный корпус из пластика в стильном чёрном цвете смотрится лаконично и современно. Несмотря на большой экран, устройство весит всего 1,95 кг — удобно брать с собой, куда бы вы ни направлялись.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus V16 Special
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus впечатляет мощным 10-ядерным процессором с частотой 2,5 ГГц — идеально для работы, творчества и развлечений. Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 144 Гц подарит плавную и яркую картинку — оценят и геймеры, и те, кто много работает с графикой. 8 Гб видеопамяти раскрывают новые возможности для ресурсоёмких задач. Современная оперативная память DDR5 в сочетании с быстрым SSD-накопителем обеспечит быструю загрузку и работу без задержек. Подсветка клавиатуры делает ночную работу по-настоящему комфортной. Прочный корпус из пластика в стильном чёрном цвете смотрится лаконично и современно. Несмотря на большой экран, устройство весит всего 1,95 кг — удобно брать с собой, куда бы вы ни направлялись.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 8GB Black - по цене 148530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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