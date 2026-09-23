Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H, 16" 16:10 2K OLED (2048x1280),64GB (32GB*2)DDR5, 1TB SSD, RTX5060 8GB GDDR7, DOS (9S7-261321-032)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H, 16" 16:10 2K OLED (2048x1280),64GB (32GB*2)DDR5, 1TB SSD, RTX5060 8GB GDDR7, DOS (9S7-261321-032)
Ноутбук MSI представляет собой мощное устройство, разработанное для тех, кто ценит производительность и качество изображения. Эта модель оснащена 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2048x1280, что обеспечивает невероятную четкость и насыщенные цвета. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что гарантирует плавность отображения динамичных сцен и комфортный просмотр. В основе производительности данного ноутбука лежит процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 2,5 ГГц и десятью ядрами, что позволяет легко справляться с ресурсоемкими задачами и выполнять многозадачность на высоком уровне. Этот ноутбук поставляется с 64 Гб оперативной памяти типа DDR4, обеспечивая мгновенный отклик системы и поддерживая работу нескольких приложений одновременно без задержек. Для хранения данных используется SSD-накопитель объемом 1024 Гб, который не только обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, но и предоставляет достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Однако, ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора и возможность установить нужное программное обеспечение по своему усмотрению. Эта модель от MSI идеально подходит для профессиональных пользователей, геймеров и творческих людей, которые ищут надежный и мощный инструмент для работы и развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI VenturePro Core 7 240H, 16" 16:10 2K OLED (2048x1280),64GB (32GB*2)DDR5, 1TB SSD, RTX5060 8GB GDDR7, DOS (9S7-261321-032)