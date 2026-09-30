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Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 55" LED (L55MB-ARU) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 55" LED (L55MB-ARU)

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Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 1
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 2
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 3
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 4
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 5
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 6
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 7
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 8
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 9
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Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 11
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 12
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Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 14
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 15
Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 16
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 1
  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 2
  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 3
  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 4
  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 5
  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 6
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  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 38
  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 39
  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 40
  • Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55&quot; (L55MB-ARU) - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 130 руб. 
Начислим 531 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734774
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Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 55" LED (L55MB-ARU)
33 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ, винты, настольная подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
138
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.83х0.13
Вес, кг.
7.02

Описание товара Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 55" LED (L55MB-ARU)

Откройте для себя потрясающее качество изображения и звука с этим стильным 55-дюймовым телевизором Xiaomi. Идеальное решение для большой гостиной и ценителей ярких впечатлений. Яркое 4K UHD изображение с максимальной четкостью 55-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840?2160) подарит живую и детализированную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен. Углы обзора 178°/178° сохраняют насыщенность и контрастность вне зависимости от положения зрителя. Мощный и быстрый Android TV с обширными возможностями В основе — современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 , которые обеспечивают быструю и стабильную работу. Android TV предоставляет доступ к тысячам приложений, удобное голосовое управление и интуитивный интерфейс. Кристально чистый объемный звук Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS и динамики мощностью 2?10 Вт создают насыщенное и глубокое звучание — полный эффект погружения. Полный набор современных интерфейсов Все необходимые подключения — 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптический выход ( Optical Out ) и CI+ слот. Для удобства доступны Bluetooth и Wi-Fi . Стильный и надежный дизайн Металлическая рамка чёрного цвета придаёт премиальный внешний вид и долговечность. Крепление VESA 200?300 мм обеспечивает удобство настенного монтажа. Почему выбирают Xiaomi A 2026 55"? Большой 55-дюймовый экран для полного погружения Высокое качество изображения и плавность движения Умный Android TV с широкими возможностями Объемный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный металлический корпус и удобное крепление Выбирайте Xiaomi A 2026 55" — комфорт и качество на новом уровне!

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 55" LED (L55MB-ARU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ, винты, настольная подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
138
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя потрясающее качество изображения и звука с этим стильным 55-дюймовым телевизором Xiaomi. Идеальное решение для большой гостиной и ценителей ярких впечатлений. Яркое 4K UHD изображение с максимальной четкостью 55-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840?2160) подарит живую и детализированную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен. Углы обзора 178°/178° сохраняют насыщенность и контрастность вне зависимости от положения зрителя. Мощный и быстрый Android TV с обширными возможностями В основе — современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 , которые обеспечивают быструю и стабильную работу. Android TV предоставляет доступ к тысячам приложений, удобное голосовое управление и интуитивный интерфейс. Кристально чистый объемный звук Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS и динамики мощностью 2?10 Вт создают насыщенное и глубокое звучание — полный эффект погружения. Полный набор современных интерфейсов Все необходимые подключения — 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптический выход ( Optical Out ) и CI+ слот. Для удобства доступны Bluetooth и Wi-Fi . Стильный и надежный дизайн Металлическая рамка чёрного цвета придаёт премиальный внешний вид и долговечность. Крепление VESA 200?300 мм обеспечивает удобство настенного монтажа. Почему выбирают Xiaomi A 2026 55"? Большой 55-дюймовый экран для полного погружения Высокое качество изображения и плавность движения Умный Android TV с широкими возможностями Объемный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный металлический корпус и удобное крепление Выбирайте Xiaomi A 2026 55" — комфорт и качество на новом уровне!
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Купить Телевизор Xiaomi TV A 55 2026 55" LED (L55MB-ARU) - по цене 33130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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