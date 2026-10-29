Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный автомобильный плед
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 73475
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, г.
600
Описание товара Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см
Плед оснащен светодиодом. Предназначен для обогрева заднего дивана автомобиля. Позволяет чувствовать себя комфортно в пути и на стоянках, помогает согреться зимой в холодном автомобиле. Незаменим для водителей, страдающих радикулитами и ревматическими недугами. Расцветки зависят от наличия ткани на складе поставщика.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитПодогрев сиденья ACV HS-P, на одно место, 2 перфорированных нагр...
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитПодогрев сиденья ACV HS, на одно место, 2 нагревательных элемент...
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитПодогрев сидений ACV HS-01 на 2 места
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитПодогрев сидений ACV HS-01P на 2 места, перфорированный
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитПодогрев сидений ACV HS-02P на 2 места, перфорированный
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитПодогрев сидений ACV HS-03 на 2 места
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитПодогрев сидений ACV HS-03P на 2 места, перфорированный
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитПодогрев сидений ACV HS-03УП с удлиненной проводкой и памятью
Плед оснащен светодиодом. Предназначен для обогрева заднего дивана автомобиля. Позволяет чувствовать себя комфортно в пути и на стоянках, помогает согреться зимой в холодном автомобиле. Незаменим для водителей, страдающих радикулитами и ревматическими недугами. Расцветки зависят от наличия ткани на складе поставщика.
Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см