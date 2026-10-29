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Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см купить с доставкой в Москве
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Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см

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Инфракрасный автомобильный плед Инкор 60 см х 122 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный автомобильный плед
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 73475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см
930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Инкор
Тип товара
Инфракрасный автомобильный плед
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, г.
600

Описание товара Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см

Плед оснащен светодиодом. Предназначен для обогрева заднего дивана автомобиля. Позволяет чувствовать себя комфортно в пути и на стоянках, помогает согреться зимой в холодном автомобиле. Незаменим для водителей, страдающих радикулитами и ревматическими недугами. Расцветки зависят от наличия ткани на складе поставщика.

Отзывы о товаре Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см




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Характеристики
Бренд
Инкор
Тип товара
Инфракрасный автомобильный плед
Описание
Плед оснащен светодиодом. Предназначен для обогрева заднего дивана автомобиля. Позволяет чувствовать себя комфортно в пути и на стоянках, помогает согреться зимой в холодном автомобиле. Незаменим для водителей, страдающих радикулитами и ревматическими недугами. Расцветки зависят от наличия ткани на складе поставщика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подогрев сидений Инкор инфракрасный 60 см х 122 см - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 930 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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