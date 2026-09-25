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Уцененный товар Доска глад."Эльза де ЛЮКС" х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 734744
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Уцененный товар Доска глад."Эльза де ЛЮКС" хб, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние, 734744

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Уценка
Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 1
Уценка
Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 2
Уценка
Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 3
Уценка
Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 4
Уценка
Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 5
Уценка
Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 6
Уценка
Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 7
Уценка
Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гладильные доски
  • Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 1
  • Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 2
  • Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 3
  • Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 4
  • Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 5
  • Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 6
  • Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 7
  • Доска глад.&quot;Эльза де ЛЮКС&quot; х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 180 руб.  3 640 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Доска глад."Эльза де ЛЮКС" х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние
2 180 руб. -40%
3 640 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nika
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
встроенная розетка
Максимальная высота
93
Материал каркаса
металл
Материал столешницы
металл
Материал чехла
хлопок
Подрукавник
да
Подставка для утюга
да
Противоскользящие насадки
Да
Регулировка высоты
да
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.53х0.41х0.06
Вес, кг.
8.5

Описание товара Уцененный товар Доска глад."Эльза де ЛЮКС" хб, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние

Причина уценки: нарушена упаковка, потертости по периметру корпуса, потертости на чехле Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: доска, рукав

Отзывы о товаре Уцененный товар Доска глад."Эльза де ЛЮКС" хб, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Nika
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
встроенная розетка
Максимальная высота
93
Материал каркаса
металл
Материал столешницы
металл
Материал чехла
хлопок
Подрукавник
да
Подставка для утюга
да
Противоскользящие насадки
Да
Регулировка высоты
да
Ширина, см
40
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Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: нарушена упаковка, потертости по периметру корпуса, потертости на чехле Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: доска, рукав
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Доска глад."Эльза де ЛЮКС" х\б, (перф.лист) рукав,роз.пол.д/белья 122*40 ЭЛ хорошее состояние - купить по цене 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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