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Уцененный товар Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 734743
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Уцененный товар Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние, 734743

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Уценка
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - фото 2
Уценка
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - фото 1
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - фото 2
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - фото 3
  • Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
550 руб.  880 руб. 
Начислим 9 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние
550 руб. -38%
880 руб.
  • Гарантия производителя: 2 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB
Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х3
Вес, г.
290

Описание товара Уцененный товар Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, аккумулятор, кабель, документация



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Уцененный товар Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Цвет
черный
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
4.5
Выходное напряжение
5 В
Беспроводная зарядка
Нет
Быстрая зарядка
нет
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы вход
microUSB
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Разъемы выход
2xUSB-A/USB-C
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, аккумулятор, кабель, документация


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSCA-10000 10000mAh 22.5W 4.5A 2xUSB-A/USB-C черный хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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