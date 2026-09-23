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Настольная игра Ravensburger Выдерни морковку версия Deluxe 20921 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Ravensburger Выдерни морковку версия Deluxe 20921

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Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 1
Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 2
Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 3
Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 4
Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 4 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Среднее время игры, в минутах
от 15 до 20 мин
  • Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 1
  • Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 2
  • Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 3
  • Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 4
  • Ravensburger. Наст.игра &quot;Выдерни морковку&quot; версия Deluxe арт.20921 /7 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734742
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Характеристики

Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 4 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
картон
Среднее время игры, в минутах
от 15 до 20 мин
Комплектация
1 холм с подвижными лунками и вращающейся морковкой, кротом, поднимающимся мостом и воротами, 16 фигурок зайцев в 4-х цветах, 24 карточек действий, Буклет с правилами игры на русском языке.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х27х11
Вес, г.
750

Описание товара Настольная игра Ravensburger Выдерни морковку версия Deluxe 20921

Настольная игра Ravensburger «Выдерни морковку» Делюкс - это юбилейное издание к 20-летию классической игры «Выдерни морковку». В данной версии, как и в классической игре, участвуют от 2 до 4 игроков в возрасте от 4 лет вместе со своими разноцветными зайцами. Цель — морковка на вершине холма. Но путь туда полон сюрпризов! Помимо открывающихся нор, путь к заветной морковке усложняют три дополнительных препятствия: крот, мост и ворота. Крот выскакивает из норы и сталкивает зайчика вниз, поднятый разводной мост не дает перейти на следующую клетку, а открывающиеся ворота отбрасывают на предыдущий уровень. Кто же доберется до морковки быстрее всех?

Отзывы о товаре Настольная игра Ravensburger Выдерни морковку версия Deluxe 20921




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Характеристики
Бренд
Ravensburger
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 4 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
4
Материал
картон
Среднее время игры, в минутах
от 15 до 20 мин
Комплектация
1 холм с подвижными лунками и вращающейся морковкой, кротом, поднимающимся мостом и воротами, 16 фигурок зайцев в 4-х цветах, 24 карточек действий, Буклет с правилами игры на русском языке.
Страна производитель
Германия
Описание
Настольная игра Ravensburger «Выдерни морковку» Делюкс - это юбилейное издание к 20-летию классической игры «Выдерни морковку». В данной версии, как и в классической игре, участвуют от 2 до 4 игроков в возрасте от 4 лет вместе со своими разноцветными зайцами. Цель — морковка на вершине холма. Но путь туда полон сюрпризов! Помимо открывающихся нор, путь к заветной морковке усложняют три дополнительных препятствия: крот, мост и ворота. Крот выскакивает из норы и сталкивает зайчика вниз, поднятый разводной мост не дает перейти на следующую клетку, а открывающиеся ворота отбрасывают на предыдущий уровень. Кто же доберется до морковки быстрее всех?
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