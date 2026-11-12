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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) уцененный купить с доставкой в Москве, 734716
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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) уцененный, 734716

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Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 5
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 6
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
  • Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 5
  • Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 6
  • Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
4 660 руб.  9 320 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734716
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) уцененный
4 660 руб. -50%
9 320 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KARL LAGERFELD
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Пол
унисекс
Размер линз
54 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) уцененный

Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) уцененный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
KARL LAGERFELD
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Пол
унисекс
Размер линз
54 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Италия
Описание
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) уцененный - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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