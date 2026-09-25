Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние, 734716
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%5 130 руб. 9 320 руб.
В наличии
Код товара: 734716
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Загружаем...
5 130 руб. -45%
9 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Пол
унисекс
Размер линз
54 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Пол
унисекс
Размер линз
54 мм
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
серый
Страна производитель
Италия
Причина уценки: незначительные потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, документация
Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс Karl Lagerfeld KL6123S Grey (26123S5418020) хорошее состояние - по цене 5130 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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