Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние, 734715
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 460 руб. 2 661 руб.
В наличии
Код товара: 734715
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Загружаем...
1 460 руб. -45%
2 661 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
56 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние
Причина уценки: незначительные потертости, салфетка от другого бренда; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки мужские
Пол
мужской
Размер линз
56 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
синий
Страна производитель
Китай
Причина уценки: незначительные потертости, салфетка от другого бренда; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Уцененный товар Солнцезащитные очки Мужские CONVERSE CV529S MALDEN CRYSTAL MIDNIGHTCNS-2C529S5618410 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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