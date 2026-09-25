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Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 734714
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Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние, 734714

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Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
7 180 руб.  13 058 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние
7 180 руб. -45%
13 058 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Hilfiger
Тип товара
Очки
Frame Color Code
CGS
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
золотой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние

Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Tommy Hilfiger
Тип товара
Очки
Frame Color Code
CGS
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер линз
50 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
22 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
золотой
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: потертости на чехле; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол, салфетка для очков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки мужские Tommy Hilfiger TH 1973/S Matte Light Gold (205770CGS50QT) хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 7180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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