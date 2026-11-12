Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 уцененный, 734713
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%3 080 руб. 6 158 руб.
В наличии
Код товара: 734713
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Загружаем...
3 080 руб. -50%
6 158 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
1
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 уцененный
Причина уценки: потертости на дужках, не оригинальный чехол; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Очки
Frame Color Code
1
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Причина уценки: потертости на дужках, не оригинальный чехол; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 уцененный - по цене 3080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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