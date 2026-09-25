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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 734713
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Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние, 734713

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Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
  • Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 390 руб.  6 158 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние
3 390 руб. -45%
6 158 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CONVERSE
Тип товара
Очки
Frame Color Code
1
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние

Причина уценки: потертости на дужках, не оригинальный чехол; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
CONVERSE
Тип товара
Очки
Frame Color Code
1
Материал
металл, пластик
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: потертости на дужках, не оригинальный чехол; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: очки, чехол
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки унисекс CONVERSE CV543S NORTH END BLACK CNS-2CV5435418001 хорошее состояние - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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