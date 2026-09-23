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Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black

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Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 1
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 2
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 3
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 4
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 5
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 6
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 7
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 8
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 9
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 10
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 11
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 12
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 13
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 14
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 15
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 16
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 17
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 18
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 19
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 20
Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor X5C
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 1
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 2
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 3
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 4
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 5
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 6
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 7
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 8
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 9
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 10
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 11
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 12
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 13
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 14
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 15
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 16
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 17
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 18
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 19
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 20
  • Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734695
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, защитная пленка (наклеена на экран), чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor X5C
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
450

Описание товара Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black

**Смартфон HONOR X5C 4+64Gb, чёрный (5109BYEY)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X5C! **Почему стоит выбрать HONOR X5C?** * **Мощный процессор:** MediaTek Helio G81 обеспечит быструю и плавную работу приложений и игр. * **Достаточно памяти:** 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы и приложения. Есть поддержка карт памяти (вместо одной SIM-карты). * **Большой и яркий дисплей:** диагональ 6,74 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей подарят яркие и чёткие изображения. Частота обновления 90 Гц сделает картинку ещё более плавной. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 5260 мАч позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac и два слота для SIM-карт обеспечат стабильное подключение к сети и удобство общения. * **Качественная съёмка:** две тыловые камеры помогут создавать яркие и детализированные фото и видео. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев защитит ваши данные и упростит разблокировку устройства. **Основные характеристики:** * операционная система: Android 15; * тип корпуса: моноблок; * материал корпуса: пластик; * цвет: чёрный; * проводной интерфейс: USB Type-C; * технология дисплея: TFT. HONOR X5C — это сочетание стиля, мощности и функциональности. Выберите смартфон, который будет соответствовать вашим ожиданиям!

Отзывы о товаре Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYEY) Black




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, защитная пленка (наклеена на экран), чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor X5C
Цвет
зеленый, черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13+0.08
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
1389
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR X5C 4+64Gb, чёрный (5109BYEY)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X5C! **Почему стоит выбрать HONOR X5C?** * **Мощный процессор:** MediaTek Helio G81 обеспечит быструю и плавную работу приложений и игр. * **Достаточно памяти:** 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы и приложения. Есть поддержка карт памяти (вместо одной SIM-карты). * **Большой и яркий дисплей:** диагональ 6,74 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей подарят яркие и чёткие изображения. Частота обновления 90 Гц сделает картинку ещё более плавной. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 5260 мАч позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac и два слота для SIM-карт обеспечат стабильное подключение к сети и удобство общения. * **Качественная съёмка:** две тыловые камеры помогут создавать яркие и детализированные фото и видео. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев защитит ваши данные и упростит разблокировку устройства. **Основные характеристики:** * операционная система: Android 15; * тип корпуса: моноблок; * материал корпуса: пластик; * цвет: чёрный; * проводной интерфейс: USB Type-C; * технология дисплея: TFT. HONOR X5C — это сочетание стиля, мощности и функциональности. Выберите смартфон, который будет соответствовать вашим ожиданиям!
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Отзывы


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