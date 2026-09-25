УмБум762-2 "Брежневка. Модель многоквартирного дома" масштаб 1:87 /20
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
В наличии
Код товара: 734678
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1 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
3D модель-конструктор
Материал
бумага, картон, пластик
Комплектация
упаковка; детали для сборки; Руководство по сборке; наклейки для декора
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х20х2
Вес, г.
400
Описание товара УмБум762-2 "Брежневка. Модель многоквартирного дома" масштаб 1:87 /20
«Умная бумага» — это бренд российских сборных моделей и игрушек, созданных из картона, а также название полимерной упаковки. Игровые наборы (умбум) позволяют собирать 3D-модели (здания, технику) без клея и ножниц. Полимерная «умная бумага» — это экологичный материал на основе мела и пластика (PP/PE), используемый для упаковки продуктов, таких как масло, благодаря прочности и жиростойкости. Девятиэтажная брежневка (1960–1980-е гг.) — это улучшенный тип советского дома, пришедший на смену хрущевкам. Отличается наличием лифта, мусоропровода, чаще раздельными санузлами и кухнями 7–9 кв. м. Строились из панелей или кирпича, имеют хорошие изолированные планировки, но часто требуют ремонта инженерных сетей.
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Бренд
Тип товара
3D модель-конструктор
Материал
бумага, картон, пластик
Комплектация
упаковка; детали для сборки; Руководство по сборке; наклейки для декора
Страна производитель
Россия
«Умная бумага» — это бренд российских сборных моделей и игрушек, созданных из картона, а также название полимерной упаковки. Игровые наборы (умбум) позволяют собирать 3D-модели (здания, технику) без клея и ножниц. Полимерная «умная бумага» — это экологичный материал на основе мела и пластика (PP/PE), используемый для упаковки продуктов, таких как масло, благодаря прочности и жиростойкости. Девятиэтажная брежневка (1960–1980-е гг.) — это улучшенный тип советского дома, пришедший на смену хрущевкам. Отличается наличием лифта, мусоропровода, чаще раздельными санузлами и кухнями 7–9 кв. м. Строились из панелей или кирпича, имеют хорошие изолированные планировки, но часто требуют ремонта инженерных сетей.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Купить УмБум762-2 "Брежневка. Модель многоквартирного дома" масштаб 1:87 /20 - по цене 1110 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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