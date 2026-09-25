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Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Songs For Swinging Lovers
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734660
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Загружаем...
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Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478949104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Songs For Swinging Lovers
Жанр
Swing
Трек-лист
You Make Me Feel So Young, It Happened in Monterey, You're Getting to Be a Habit with Me, You Brought a New Kind of Love to Me, Too Marvelous for Words, Old Devil Moon, Pennies from Heaven, Our Love is Here to Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopee, Swingin' Down the Lane, Anything Goes, How About You?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка

Songs for Swingin’ Lovers — студийный альбом Фрэнка Синатры, выпущенный в 1956 году. Альбом занял второе место в американском хит-параде Billboard 200. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. В 1955 году Фрэнк Синатра создал меланхоличный шедевр «In The Wee Small Hours», который имел огромный коммерческий успех. Всего год спустя легендарный певец выпустил «Songs for Swingin' Lovers!», еще один шедевр, значительно поднявший настроение его многочисленным поклонникам. Вместе эти два альбома образуют захватывающую двойственность: влюбленный герой первого альбома наслаждается радостями новообретенной любви на втором. Под руководством оркестра, которым руководил аранжировщик Нельсон Риддл, Синатра противостоял зарождающемуся рок-н-роллу Элвиса Пресли, как недавно написал Ник Хастед в журнале Uncut, «некоторой модной юношеской энергией из задорной части Великого американского песенника».

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478949104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Songs For Swinging Lovers
Жанр
Swing
Трек-лист
You Make Me Feel So Young, It Happened in Monterey, You're Getting to Be a Habit with Me, You Brought a New Kind of Love to Me, Too Marvelous for Words, Old Devil Moon, Pennies from Heaven, Our Love is Here to Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopee, Swingin' Down the Lane, Anything Goes, How About You?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Songs for Swingin’ Lovers — студийный альбом Фрэнка Синатры, выпущенный в 1956 году. Альбом занял второе место в американском хит-параде Billboard 200. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. В 1955 году Фрэнк Синатра создал меланхоличный шедевр «In The Wee Small Hours», который имел огромный коммерческий успех. Всего год спустя легендарный певец выпустил «Songs for Swingin' Lovers!», еще один шедевр, значительно поднявший настроение его многочисленным поклонникам. Вместе эти два альбома образуют захватывающую двойственность: влюбленный герой первого альбома наслаждается радостями новообретенной любви на втором. Под руководством оркестра, которым руководил аранжировщик Нельсон Риддл, Синатра противостоял зарождающемуся рок-н-роллу Элвиса Пресли, как недавно написал Ник Хастед в журнале Uncut, «некоторой модной юношеской энергией из задорной части Великого американского песенника».
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Отзывы


Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6050 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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