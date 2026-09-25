Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Sinatra - Songs For Swinging Lovers (Tone Poet) (0602478949104) виниловая пластинка
Songs for Swingin’ Lovers — студийный альбом Фрэнка Синатры, выпущенный в 1956 году. Альбом занял второе место в американском хит-параде Billboard 200. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. В 1955 году Фрэнк Синатра создал меланхоличный шедевр «In The Wee Small Hours», который имел огромный коммерческий успех. Всего год спустя легендарный певец выпустил «Songs for Swingin' Lovers!», еще один шедевр, значительно поднявший настроение его многочисленным поклонникам. Вместе эти два альбома образуют захватывающую двойственность: влюбленный герой первого альбома наслаждается радостями новообретенной любви на втором. Под руководством оркестра, которым руководил аранжировщик Нельсон Риддл, Синатра противостоял зарождающемуся рок-н-роллу Элвиса Пресли, как недавно написал Ник Хастед в журнале Uncut, «некоторой модной юношеской энергией из задорной части Великого американского песенника».
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