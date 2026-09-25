Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка
LP - Эксклюзивный индийский винил, выпущенный ограниченным тиражом на непрозрачном виниле мандаринового цвета. The Scythe - это коллектив рэперов, объединенных общим звучанием и навыками ведущих, возглавляемый главарем Дензелом Карри и включающий в себя знакомых коллаборационистов A$AP Ferg, Tia Corine, Bktherula и Key Nyata. Группа The Scythe, состоящая из пяти участников и укоренившаяся на многообещающей сцене современного хип-хопа и хип-хопа разных поколений, впитала в себя дух Дензела, основателя Raider Klan, и в то же время продолжает свой футуристический взгляд на региональный рэп старой школы (Мемфис, Хьюстон, Майами), который в последний раз звучал на King of the Mischievous Юг. Сочетая энергичный стиль Дензела с классически суровым южным звучанием, проект концентрирует ядро хип-хопа разных эпох, отдавая дань уважения и в то же время открывая новые горизонты.
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