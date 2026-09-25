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Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка

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Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка - фото 1
Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка - фото 2
Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка - фото 3
Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Denzel Curry
Альбом (сингл)
Strictly 4 The Scythe
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка - фото 1
  • Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка - фото 2
  • Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка - фото 3
  • Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734656
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072756335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Denzel Curry
Альбом (сингл)
Strictly 4 The Scythe
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Scythe, Lit Effect, Phony, Mut That Bih, Hoopty, You Ain't Gotta Lie, Tan, Up
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка

LP - Эксклюзивный индийский винил, выпущенный ограниченным тиражом на непрозрачном виниле мандаринового цвета. The Scythe - это коллектив рэперов, объединенных общим звучанием и навыками ведущих, возглавляемый главарем Дензелом Карри и включающий в себя знакомых коллаборационистов A$AP Ferg, Tia Corine, Bktherula и Key Nyata. Группа The Scythe, состоящая из пяти участников и укоренившаяся на многообещающей сцене современного хип-хопа и хип-хопа разных поколений, впитала в себя дух Дензела, основателя Raider Klan, и в то же время продолжает свой футуристический взгляд на региональный рэп старой школы (Мемфис, Хьюстон, Майами), который в последний раз звучал на King of the Mischievous Юг. Сочетая энергичный стиль Дензела с классически суровым южным звучанием, проект концентрирует ядро хип-хопа разных эпох, отдавая дань уважения и в то же время открывая новые горизонты.

Отзывы о товаре Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072756335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Denzel Curry
Альбом (сингл)
Strictly 4 The Scythe
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Scythe, Lit Effect, Phony, Mut That Bih, Hoopty, You Ain't Gotta Lie, Tan, Up
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
LP - Эксклюзивный индийский винил, выпущенный ограниченным тиражом на непрозрачном виниле мандаринового цвета. The Scythe - это коллектив рэперов, объединенных общим звучанием и навыками ведущих, возглавляемый главарем Дензелом Карри и включающий в себя знакомых коллаборационистов A$AP Ferg, Tia Corine, Bktherula и Key Nyata. Группа The Scythe, состоящая из пяти участников и укоренившаяся на многообещающей сцене современного хип-хопа и хип-хопа разных поколений, впитала в себя дух Дензела, основателя Raider Klan, и в то же время продолжает свой футуристический взгляд на региональный рэп старой школы (Мемфис, Хьюстон, Майами), который в последний раз звучал на King of the Mischievous Юг. Сочетая энергичный стиль Дензела с классически суровым южным звучанием, проект концентрирует ядро хип-хопа разных эпох, отдавая дань уважения и в то же время открывая новые горизонты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Denzel Curry - Strictly 4 The Scythe (0888072756335) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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