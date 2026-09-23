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Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка

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Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - фото 1
Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
At Last: 19 Greatest Hits
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - фото 1
  • Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734647
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
At Last: 19 Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
At Last, The Wallflower, All I Could Do Was Cry, Spoonful (With Harvey Fuqua), My Dearest Darling, Fools Rush in, Something's Got a Hold on Me, Seven Day Fool, How Do You Speak to An Angel, Trust in Me, Don't Cry, Baby, Stop the Wedding, Fool That I Am, Good Rockin' Daddy, Next Door to the Blues, If I Can't Have You (With Harvey Fuqua), It's Too Soon to Know, Would It Make Any Difference to You, Dream
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: At Last, The Wallflower, All I Could Do Was Cry, Spoonful (With Harvey Fuqua), My Dearest Darling, Fools Rush in, Something's Got a Hold on Me, Seven Day Fool, How Do You Speak to An Angel, Trust in Me, Don't Cry, Baby, Stop the Wedding, Fool That I Am, Good Rockin' Daddy, Next Door to the Blues, If I Can't Have You (With Harvey Fuqua), It's Too Soon to Know, Would It Make Any Difference to You, Dream



Теги товара: Соул, Цветной винил

Отзывы о товаре Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
At Last: 19 Greatest Hits
Жанр
Soul
Трек-лист
At Last, The Wallflower, All I Could Do Was Cry, Spoonful (With Harvey Fuqua), My Dearest Darling, Fools Rush in, Something's Got a Hold on Me, Seven Day Fool, How Do You Speak to An Angel, Trust in Me, Don't Cry, Baby, Stop the Wedding, Fool That I Am, Good Rockin' Daddy, Next Door to the Blues, If I Can't Have You (With Harvey Fuqua), It's Too Soon to Know, Would It Make Any Difference to You, Dream
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: At Last, The Wallflower, All I Could Do Was Cry, Spoonful (With Harvey Fuqua), My Dearest Darling, Fools Rush in, Something's Got a Hold on Me, Seven Day Fool, How Do You Speak to An Angel, Trust in Me, Don't Cry, Baby, Stop the Wedding, Fool That I Am, Good Rockin' Daddy, Next Door to the Blues, If I Can't Have You (With Harvey Fuqua), It's Too Soon to Know, Would It Make Any Difference to You, Dream


Теги товара: Соул, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Etta James - At Last: 19 Greatest Hits (8719039007189) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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