Glenn Gould - Bach: Italian Concerto (Coloured) (8719039007769) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Glenn Gould
Альбом (сингл)
Bach: Italian Concerto
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 734646
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007769]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Glenn Gould
Альбом (сингл)
Bach: Italian Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I., II. Andante, III. Presto, PARTITA NO. 1 IN B-FLAT MAJOR, BWV 825 I. Praeludium, II. Allemande, III. Courante, IV. Sarabande, V. Menuet I & II, VI. Gigue, PARTITA NO. 2 IN C MINOR, BWV 826 I. Sinfonia, II. Allemande, III. Courante, IV. Sarabande, V. Rondeaux, VI. Capriccio
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Glenn Gould - Bach: Italian Concerto (Coloured) (8719039007769) виниловая пластинка
Знаковая запись легендарного Гленна Гульда, этот LP демонстрирует его блестящие интерпретации Итальянского концерта Баха фа мажор, BWV 971, и первых двух партит (BWV 825 и BWV 826). Записанные в Нью-Йорке в 1959 году, эти исполнения отражают фирменную ясность, точность и эмоциональную глубину Гульда. От лирического Andante Итальянского концерта до энергичного Capriccio Партиты № 2 — это Бах в новом прочтении от одного из величайших пианистов XX века.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007769]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Glenn Gould
Альбом (сингл)
Bach: Italian Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I., II. Andante, III. Presto, PARTITA NO. 1 IN B-FLAT MAJOR, BWV 825 I. Praeludium, II. Allemande, III. Courante, IV. Sarabande, V. Menuet I & II, VI. Gigue, PARTITA NO. 2 IN C MINOR, BWV 826 I. Sinfonia, II. Allemande, III. Courante, IV. Sarabande, V. Rondeaux, VI. Capriccio
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Знаковая запись легендарного Гленна Гульда, этот LP демонстрирует его блестящие интерпретации Итальянского концерта Баха фа мажор, BWV 971, и первых двух партит (BWV 825 и BWV 826). Записанные в Нью-Йорке в 1959 году, эти исполнения отражают фирменную ясность, точность и эмоциональную глубину Гульда. От лирического Andante Итальянского концерта до энергичного Capriccio Партиты № 2 — это Бах в новом прочтении от одного из величайших пианистов XX века.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Glenn Gould - Bach: Italian Concerto (Coloured) (8719039007769) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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