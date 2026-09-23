Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Global Stage Orchestra - Breaking Bad (Clear) (8719039007523) виниловая пластинка
«Во все тяжкие» — один из самых высоко оцененных критиками телесериалов всех времен. За пять сезонов сериал получил 16 премий «Эмми» и 58 номинаций с момента премьеры в 2008 году. «Во все тяжкие» рассказывает историю Уолтера Уайта, учителя химии в средней школе, который после того, как ему диагностировали неизлечимый рак, начинает производить и продавать метамфетамин в отчаянной попытке обеспечить будущее своей семьи, что приводит его в опасный криминальный мир. Главная тема и другие музыкальные композиции из сериала, написанные Дэйвом Портером, создают идеальную мрачную и сюрреалистическую атмосферу для этого культового шоу. Их исполняет Global Stage Orchestra. Эти треки теперь собраны в этом кристально чистом виниловом издании.
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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