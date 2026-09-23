Burial & Four Tet & Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Burial & Four Tet & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Her Revolution / His Rope
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734634
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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404110614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Burial & Four Tet & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Her Revolution / His Rope
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Her Revolution, B His Rope
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Burial & Four Tet & Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка
Новый 12-дюймовый сингл от известных музыкантов Burial, Four Tet и Тома Йорка. Это их вторая совместная работа за 10 лет после альбома Ego / Mirror, выпущенного в 2011 году только на виниле и разошедшегося тиражом. Упаковка выдержана в той же минималистичной эстетике: черный винил, черные лейблы и черный конверт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404110614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Burial & Four Tet & Thom Yorke
Альбом (сингл)
Her Revolution / His Rope
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
A Her Revolution, B His Rope
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Новый 12-дюймовый сингл от известных музыкантов Burial, Four Tet и Тома Йорка. Это их вторая совместная работа за 10 лет после альбома Ego / Mirror, выпущенного в 2011 году только на виниле и разошедшегося тиражом. Упаковка выдержана в той же минималистичной эстетике: черный винил, черные лейблы и черный конверт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Burial & Four Tet & Thom Yorke - Her Revolution / His Rope (0191404110614) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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