Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12" Single) (0191404164419) виниловая пластинка
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Описание товара Prodigy - Firestarter (30 Years Edition) (12" Single) (0191404164419) виниловая пластинка
Песня "Firestarter" группы The Prodigy, выпущенная в 1996 году, стала поворотным моментом в поп-культурном восприятии электронной музыки. Композиция разрушила границы между рейвом, панком и роком, выведя ранее субкультурную сцену биг-бита в мейнстрим. В честь 30-летия лейбл XL Recordings выпускает юбилейное издание на 12-дюймовом виниле, включающее ремиксы и инструментальную версию этой легендарной песни. Сильное влияние оказала сценическая харизма Кита Флинта: его агрессивный вокал, анархичный стиль и провокационная физическая активность резко контрастировали с преобладающими поп-образами 1990-х годов. Таким образом, «Firestarter» стал экраном для юношеского гнева, нонконформизма и общего недоверия к власти. Трек звучал не только в клубах, но и на рок-фестивалях, попадал в чарты и звучал на музыкальном телевидении — это был момент культурного пересечения. По сей день «Firestarter» остается символом музыкальной трансгрессии и того, как электронная музыка смогла обрести бунтарский, социально значимый голос.
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Теги товара: Инструментальная музыка
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