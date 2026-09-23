Elvis Presley - Elvis In Love (Lucky Dip Marble) (5712192004500) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS IN LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
В наличии
Код товара: 734619
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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS IN LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Are You Lonesome Tonight?, It's Now Or Never, Hawaiian Wedding Song, Wooden Heart, I Need Your Love Tonight, Surrender, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Fame And Fortune, Love Me Tender, Can't HeIn Love, Good Luck Charm, I Love You Because, She's Not You, The Girl Of My Best Friend, True Love, Anything That's Part Of You, Have I Told You Lately That I Love You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elvis Presley - Elvis In Love (Lucky Dip Marble) (5712192004500) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Are You Lonesome Tonight?, It's Now Or Never, Hawaiian Wedding Song, Wooden Heart, I Need Your Love Tonight, Surrender, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Fame And Fortune, Love Me Tender, Can't HeIn Love, Good Luck Charm, I Love You Because, She's Not You, The Girl Of My Best Friend, True Love, Anything That's Part Of You, Have I Told You Lately That I Love You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004500]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS IN LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Are You Lonesome Tonight?, It's Now Or Never, Hawaiian Wedding Song, Wooden Heart, I Need Your Love Tonight, Surrender, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Fame And Fortune, Love Me Tender, Can't HeIn Love, Good Luck Charm, I Love You Because, She's Not You, The Girl Of My Best Friend, True Love, Anything That's Part Of You, Have I Told You Lately That I Love You
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Are You Lonesome Tonight?, It's Now Or Never, Hawaiian Wedding Song, Wooden Heart, I Need Your Love Tonight, Surrender, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Fame And Fortune, Love Me Tender, Can't HeIn Love, Good Luck Charm, I Love You Because, She's Not You, The Girl Of My Best Friend, True Love, Anything That's Part Of You, Have I Told You Lately That I Love You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Elvis Presley - Elvis In Love (Lucky Dip Marble) (5712192004500) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Elvis Presley - Elvis In Love (Lucky Dip Marble) (5712192004500) виниловая пластинка