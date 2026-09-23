Various Artists - Jazz For Lovers (Lucky Dip Marble) (5712192004739) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz For Lovers
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734613
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz For Lovers
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frank Sinatra – I’ve Got You Under My Skin, Nina Simone – My Baby Just Cares For Me, Peggy Lee – Fever, Dean Martin – Sway, Nina Simone – Love Me Or Leave Me, Ray Charles – Hallelujah I Love Her So, Louis Prima – Just A Gigolo / I Ain’t Got Nobody, Dinah Washington – What A Difference A Day Makes, Billie Holiday – I’m A Fool To Want You, Julie London – Cry Me a River, Nat King Cole – Unforgettable, Louis Armstrong – La Vic En Rose, Shirley Bassey – ‘S Wonderful, Dave Brubeck – Take Five
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Jazz For Lovers (Lucky Dip Marble) (5712192004739) виниловая пластинка
Романтический джазовый сборник на виниле – Синатра Нина Симон Билли Холидей и другие. Идеальный выбор для уютных вечеров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитTLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитThe Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (...
-
В наличииЦена 1 990 руб. 3 500 руб.498 руб. в СплитBob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитSon Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) винилов...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитThe Staves - Good Woman (coloured) (0190295103620) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитDark Tranquillity - Enter Suicidal Angels (EP) (0194398376516) в...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитRhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитLake Street Dive - Obviously (coloured) (0075597917475) винилова...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (019029...
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитBeau - Beau (5060672880725) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитEros Ramazzotti - In Certi Momenti (coloured) (0194399052815) ви...
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz For Lovers
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frank Sinatra – I’ve Got You Under My Skin, Nina Simone – My Baby Just Cares For Me, Peggy Lee – Fever, Dean Martin – Sway, Nina Simone – Love Me Or Leave Me, Ray Charles – Hallelujah I Love Her So, Louis Prima – Just A Gigolo / I Ain’t Got Nobody, Dinah Washington – What A Difference A Day Makes, Billie Holiday – I’m A Fool To Want You, Julie London – Cry Me a River, Nat King Cole – Unforgettable, Louis Armstrong – La Vic En Rose, Shirley Bassey – ‘S Wonderful, Dave Brubeck – Take Five
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Романтический джазовый сборник на виниле – Синатра Нина Симон Билли Холидей и другие. Идеальный выбор для уютных вечеров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Various Artists - Jazz For Lovers (Lucky Dip Marble) (5712192004739) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Jazz For Lovers (Lucky Dip Marble) (5712192004739) виниловая пластинка